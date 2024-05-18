大陸已婚懷孕女子詐騙4男友共1200萬 獲刑11年

澎湃新聞18日報導，「是的，我腳踏四條船。」面對檢察官的訊問，莉某承認了荒誕的感情經歷。

已婚的莉某以婚戀為名，周旋游走於多名男子間；在懷孕情況下，謊稱患有「大肚子病」蒙混過關；為體現「深情」，她多次與不同男人拍攝婚紗照……由此，她騙取了4名男子270多萬元（人民幣，下同，約合新台幣1200萬元）。 澎湃新聞報導，從上海市普陀區人民檢察院（普陀區檢察院）獲悉，該院依法提起公訴，被告莉某因犯詐騙罪，11日被法院判處有期徒刑十一年七個月，剝奪政治權利一年，併科罰金十五萬元。 對1號男友：「小白花」人設只為騙錢。普陀區檢察院介紹，莉某19歲步入社會，端過餐廳盤子，當過企業前台，幹過採購專員，豐富的工作經歷使她練就了一身社交本領，溫潤嫺靜的氣質與姣好的面容也很得異性青睞。 21歲時，莉某嫁給了比自己年長十多歲的丈夫，婚後幾年，因代溝問題，兩人常常交流不到一塊去，感情逐漸不和，從恩愛夫妻最終變成搭夥過日子的陌路人。 2017年，莉某與之前工作認識的王先生談起「戀愛」。王先生經濟狀況良好，莉某深知，要想成功騙得錢款，僅靠溫柔與撒嬌遠遠不夠，「可憐柔弱小白花」人設才能徹底拴住男人的心。 於是，莉某開啟了她的表演。在王先生眼裡，女友身體嬌弱、命運不濟，從小被親生母親拋棄，在養父母的照料下長大成人，隨後孤身一人前往上海工作。果不其然，莉某編造的曲折經歷讓王先生憐愛不已。 此後，莉某隱瞞已婚事實，虛構各種理由向王先生借錢，一會「父親生病需要治療」，一會「弟弟買房需要支援」，一會「哥哥涉及詐騙需要交納保釋金」…… 面對種種借錢需求，因懷揣對未來生活的憧憬，王先生均慷慨解囊，甚至在他一時拿不出來很多錢的情況下，跟隨莉某前往貸款公司，貸款給莉某應急。 兩人一度走到談婚論嫁的地步，「她經常問我結婚領證的事，在平常的相處中，也很為我們的生活考慮。」王先生回憶。 2019年情人節，莉某和王先生攜手前往照相館拍攝了結婚登記照，可不到一年，兩人便分手。在所謂戀愛期間，莉某以各種理由騙取王先生錢款100餘萬元。 王先生不知道的是，他既失掉了錢，也沒得到愛。他的「女友」還穿梭於另外三名男人之間，以相似的理由、同樣的人設持續行騙。 懷孕之後，對另外兩個男友兩種說詞。2018年，以單身人設示人的莉某與陳先生「相戀」。關係存續期間，莉某隱瞞自己為丈夫懷孕的事實，稱陳先生是孩子父親，2019年底，莉某與陳先生分手，謊稱孩子沒保住，她恰恰是要利用對方的愧疚心理來榨取錢財。 之後，莉某以名下店鋪陷入資金糾紛為由向陳先生借錢。為讓陳先生相信她具備還款能力，莉某虛構自身家境優渥的人設，編造自己在國外的養父母已離世，其繼承豐厚遺產後便可返還所有借款。獲取信任後，莉某便以需交納遺產稅等理由繼續騙取陳先生錢款共計78萬餘元。 除此之外，莉某懷孕時期的戀愛對象還有周先生。面對日益變大的肚子，她向周先生哭訴患有「大肚子病」，此舉一石二鳥，既隱瞞懷孕事實，又以此索要治療費。此後，莉某以生病不能見面為由，始終與周先生保持線上聯繫。 直到莉某順利生產後，她再次與周先生線下見面。看到莉某身材恢復如初，周先生天真的以為女友「大肚子病」痊癒。 同樣，為拴住周先生的錢袋，莉某與其拍攝過結婚證照片並約定辦理結婚登記。以上述相似理由騙取周先生錢款共計80餘萬元。 2022年6月，王先生、陳先生等3人發現，莉某借錢後並不履行還錢的承諾，且在反復催討欠款過程中，相繼發現莉某已婚且借錢理由均為虛構，氣憤的三人隨即報警。 直到三人討債找上門來，莉某的丈夫才知道妻子的詐騙行為。因妻子一直對其稱月薪三萬，所以面對妻子日常大手大腳的花銷，丈夫也不曾懷疑。 取保候審期間，4號男友登場。最荒唐的是，2022年11月，案發後，在取保候審期間的莉某竟然冒用他人身分與第四名被害人戶先生曖昧並戀愛。以「房子續租需要交費」「母親沒有上海醫保需要治療費」「老家房產問題需要處理」等虛假理由騙取戶先生錢款1.05萬元。 經查，莉某隱瞞已婚事實，在相近時間段內與三名被害人分別確定曖昧關係或戀愛關係，並向三名被害人表達過結婚意願，甚至與被害人王先生、周先生拍攝過結婚證照片並約定辦理結婚登記，向被害人陳先生謊稱自己系為對方懷孕，成功取得三名被害人信任；取保候審期間，冒用他人身分與戶先生曖昧並戀愛。隨後，在打造身體不好、命運不濟但家境良好人設的基礎上，虛構各種理由以借為名騙取四名被害人錢款270萬餘元。