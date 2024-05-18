illy藝術典藏杯台北當代藝博會驚喜亮相 入住寒舍艾美酒店享藝術咖啡之美

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有什麼能讓知名建築設計師Matteo Thun、義大利藝術之父米開朗基羅．皮斯托萊托、行為藝術家瑪莉娜．阿布拉莫維奇、美國歌手大衛．伯恩、攝影大師佛朗哥．豐塔納、當代藝術家莫娜．哈透姆、雕塑家安尼施．卡普爾、南非當代藝術家威廉．肯特里奇、異議藝術家艾未未、當代藝術家劉韡、時尚愛用差畫家歐琳琵雅．扎格諾利、工業設計師羅恩．阿拉德Ron Arad等全球最知名、最頂尖藝術創作者有了共通交集？那肯定是一杯咖啡了！

一杯咖啡，一段與美共舞的心靈時光

從1992年開始的「illy藝術典藏杯」（illy Art Collection）計畫，完美、潔白的illy經典瓷杯，總能激起創意人的無限靈感以及藝術愛好者的收藏。今年台北當代藝博會illy caffè上，除了可品嘗到illy精選咖啡外，更可以欣賞到由當今在世最重要的亞裔藝術家之一、於日韓兩國深刻影響藝術發展的「物派」的主要推動者李禹煥（Lee Ufan）所設計的illy藝術典藏杯！

物派先鋒李禹煥以東方禪思之輕，對應illy咖啡之醇

1960年代末至1970年代，李禹煥以先鋒角色，將老莊、禪學的東方哲思轉化精鍊為藝術，不僅帶領東亞藝術走出新局，更受到西方世界認同與推崇。

在繪畫領域，李禹煥以低限的元素、色彩、簡約筆觸、線條，形成其獨樹一幟的極簡風格，但保有極大空間，使觀者與之對話、作用，從而在生命本質上進行探討。而李禹煥如此獨特的藝術哲思，也如實呈現在最新的「illy藝術典藏杯」上！

相較於滿，李禹煥留下了許多空，以傳達「相遇」的理念：即畫筆與畫布在時間和空間上相遇的特定瞬間，再加上咖啡香氣、色澤，形成了有機的藝術關係。李禹煥的「少」，促使使用者反思適度與簡單的意義，更讓人更留意日常物品與自我的深刻關係。在李禹煥的illy藝術杯裡，喝一杯咖啡的同時，也是一場觀念藝術的行動時刻。

Lee Ufan李禹煥illy 藝術典藏杯組。圖／illy提供

凡illy所作，即是美與藝術

illy獨家推出「illy藝術典藏杯」，讓喝咖啡成為結合香氣、風味、視覺、視覺美學體驗，更成為當代藝術中獨特一環，如此特別的設計，馬上吸引同樣熱愛當代藝術美學的台北寒舍艾美酒店攜手合作。

多年來，台北寒舍艾美酒店就以對當代藝術的獨到眼光聞名。今年台北寒舍艾美酒店已全面於客房內提供illy咖啡與膠囊機，而台北當代藝博會後，客房更將全面配備illy藝術典藏杯，以使藝術氛圍更全面展現在客房內部，提供客人更精緻完整的藝術體驗。

illy行銷經理Viva提到，illy一直與藝術都有緊密關係，例如在當代藝博會上的展示，讓大眾認識illy從咖啡領域出發與更多藝術創意人共同發想的創意，如與國際藝術家合作illy藝術典藏杯，另外illy也與義大利知名設計品牌Kartell合作，以回收咖啡膠囊再利用成為新穎的設計家具，包括由義大利設計大師Antonio Citterio設計的「Re-Chair」、法國設計鬼才Philippe Starck設計的「Eleganza」扶手椅，如此特別的ESG藝術設計家具，更明確展現出illy對美與藝術的無限熱情。

Viva強調，illy除了是全台各大活動的咖啡好夥伴外，未來還有更多與高端品牌的合作計畫，期望讓全台民眾感受到illy從咖啡藝術出發的無窮活力與創意。也歡迎全台有興趣共創藝術的品牌與illy行銷團隊聯繫，一起玩出創意好生活！