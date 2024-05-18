王文良｜慶祝行情提前上檔 520台股恐凶多吉少

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新總統就職前夕，台股飆漲至21,515點創歷史新高，520行情提前上檔，替台股後續埋下變數。前一次市場瘋520，要追溯至2008年，台灣第二次政黨輪替，國民黨重返執政，股民歡欣鼓舞，3月總統大選結束台股跳空大漲，4、5月多頭氣勢如虹，520總統就職當天奔赴9,309點，然後就結束了，進入空頭市場，跌到3,955點。

台股多空與政權更替無關，四大左右後520行情因素為:

1. 台股位階。

2. 市場情緒。

3. 資金動能。

4. 經濟衰退。

5/17大盤收21,258點，與十年線(12,422點)相距8,836點，乖離率71%。指標的功能在解讀K線的位置，不只乖離率，所有技術指標都顯示台股在絕對高檔，反轉機率高。2022年1月大盤最高18,619點與十年線乖離率超過70%，10個月後跌到12,629點，大跌5,990點跌幅32%，等波跌幅計算台股長線底部:14,630點。

過去融資餘額升降就是市場溫度計，高融資意謂行情過熱，例如2000年網路泡沫，融資最高5,613億，之後大盤從10,393點跌到3,411點。如今參與台股方式多元，融資已非散戶主要擴張信用工具，權證、期貨、選擇權槓桿比融資大，無本當沖槓桿無限大，所以要換一個工具衡量市場情緒:零股交易。小資族通常愛撿便宜，平時看好的股票利用大跌買進零股，然而5/16大盤創新高零股族性情大變，高點進場狂掃台積電，一心想跟上創新高行情，極可能在最高點搭上首班通往空頭的列車。

00929復華台灣科技優息首創台股ETF月月配息先例，市場津津樂道，台股颳起高股息月月配ETF旋風，00940元大台灣價值高息，募集1,752億元。持續有新的ETF生成，募集金額越大買進股票力道越強。5/9同步亮相的兩檔月月配高股息ETF，00944野村趨勢動能高息、00946群益科技高息成長，分別募到12.99、45.43億元，合計58億元僅00940零頭。ETF成分股原是市場追逐的明牌，新ETF本應替台股帶來源源不絕資金活水，00940暴買後，新募集高股息ETF規模大縮水，多頭來自ETF資金動能衰退。

美國2024年第一季GDP成長率僅1.6%，低於市場預期(2.4%)，遠遜2023年第四季3.4%，4月消費者信心指數77.2%，5月銳減至67.4%，創近三年最大減幅，5/4當週初次請領失業救濟金人數攀升至23.1萬人，創八個月新高。美國經濟正在衰退的數據完全無法解釋美股凌厲的漲勢，台股與美股都陷入AI狂熱，雖然眼前營收成長強勁，當經濟衰退的事實導致後續營收成長趨緩，半導體與AI股價首當其衝。股市與經濟脫鉤已久，資金行情推砌出的泡沫，越吹越大，膨脹到最後，買力耗竭，不攻自破。