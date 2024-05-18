2024行動應用創新賽 挖掘明日App開發新星

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由Apple Education Taiwan、逢甲大學Apple區域教育培訓中心（RTC）、國立臺灣大學數位學習中心，與STUDIO A旗下Straight A晶盛科技共同舉辦的「2024行動應用創新賽」正式開啟報名通道，迎接全台大專院校學子的挑戰。

今年邁入第八屆的2024「行動應用創新賽」，是Apple認證全台最大iOS App競賽，旨在促進青年學子對於程式設計的熱情與創意構思。競賽提供豐厚的獎品，如MacBook Pro14吋、iPad Pro等Apple主機，台灣決賽前三名，將會由主辦單位贊助機票、住宿，前往杭州參加大中華區總決賽與各國優秀隊伍一較高下。

為鼓勵國內學生們展現對程式設計構思的與熱情，今年特別劃分了創意、創新和創業三個競賽組，讓學生可以針對不同主題提出解決方案，並展現自己的才華。且今年力邀國立臺灣大學數位學習中心成為主辦單位之一，更進一步豐富了比賽的參與層面。

截至目前，報名組數已達320組，預計將超越去年的報名人數，達到500組。報名截止日期為5月31日，有興趣參賽的同學請務必把握機會，透過大賽官網報名。

數位科技蓬勃發展，行動應用程式已成為現代生活中不可或缺的一部分。Studio A表示，此外，獲得lihi.co利害短網址、保華資安、炫輝國際、中興保全、星享道酒店集團、台灣樂金電器、以及Hahow for Campus等企業支持。報名資格為全台大專、碩士、博士生等大專院校在校生。創新組每組最多3名學生搭配2名指導老師，報名截止日期5月31日。報名網址：https：／／maic2024.iosclub.tw