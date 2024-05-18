俄為錢訪北京？普丁、習近平態度洩端倪 BBC點關鍵

【中時新聞網 許庭瑛】俄羅斯總統普丁16-17日訪問北京，舉行國是會議，引起外界廣大關注。這是普丁向世界證明，他有強大盟友支持的機會，尤其是在俄軍入侵烏克蘭，引起國際社會撻伐後。對中國大陸國家主席習近平來說，俄羅斯是他尋求非美國領導世界新秩序的重要夥伴。

BBC指出，雖然中俄官媒高度關注兩國領導人之間的友誼，但實際上這已不再是平等的夥伴關係，BBC分析直指普丁以「諂媚的口吻和奉承的話語」（honeyed tones and flattering phrases）在鏡頭前和習互動。他甚至罕見提起家人正在學中文，這一點尤其值得注意，因為他很少在公共場合談論自己的孩子。普丁說，他和習近平「親如兄弟」，並稱讚大陸的經濟「突飛猛進、快速發展」，這可能會讓大陸官員感到很受用。

然而，習近平並沒有對此多加回應，他的言論相對較敷衍、平淡。他說，普丁是一位「好朋友、好鄰居」。而關鍵原因在於烏克蘭戰爭，這改變了中俄關係，暴露了俄羅斯軍隊和經濟的弱點，使莫斯科與西方國家的關係更惡化甚至孤立，但北京並沒有像俄羅斯那樣與世界隔絕，也不想這麼做。

儘管習近平的公開聲明可能缺乏熱情，但他依然重視與俄羅斯的關係，他邀請普丁參觀他的中南海官邸，而很少有外國領導人能獲此殊榮。習近平正在設法取得微妙的平衡，既希望與普丁保持聯盟，但又想要保持與西方的穩定關係。

但是BBC指出，這次俄羅斯這次訪問完全是「為了錢」，普丁需要北京支持他的烏克蘭戰爭，從普丁所帶的隨行人員，如俄羅斯央行行長、財政部長和經濟顧問就可看出來。

而這次訪問和背後的儀式和象徵意義顯示，習近平不會受西方壓力影響，「但在這種團結表現的背後，習近平不論走得多遠，都可能是有限的。」畢竟，中國大陸的利益不是俄羅斯的利益。作為國際關係中的親密合作夥伴，習近平很可能會在有利於他的時機才進行合作，即便他的「親愛的朋友」需要他。