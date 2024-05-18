《商情》憂霜凍減產 美麥觸及九個月高價

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【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨上漲，並觸及九個月高價，大豆期貨下跌，因全國油籽加工商協會(NOPA)報告美國4月壓榨量跌至七個月低點後打壓。

綜觀近一周，上周五(5/10)及本周一(5/13)穀物多收高，其中小麥期貨上漲，並觸及九個月高價，因擔心主要出口國俄羅斯在關鍵地區經歷的霜凍天氣後造成農作物減產，大豆和玉米期貨跟隨上漲；周三(5/15) 穀物反轉收黑，其中大豆期貨下跌，因全國油籽加工商協會 (NOPA) 報告美國 4 月壓榨量跌至七個月低點後拖累，玉米和小麥期貨也因作物天氣改善和美國年度小麥強勁單產潛力而下跌，截至周四(5/16) 大豆期貨收漲，因為對巴西南部嚴重洪災的新擔憂抵消了美國加工商對大豆需求下降的數據，而玉米和小麥因美國出口銷售數據令人失望而下跌。

分析師指出，上周六美國農業部(USDA)發佈5月供需報告，美豆數據符合預期，市場人士表示，USDA報告資料明顯偏空，大豆短期缺乏上揚走勢，加上在南美大豆集中上市的關鍵期一直延續弱勢震盪的格局，出現階段性止跌小幅反彈，但始終缺乏實質性上漲驅動。

根據巴西國家商品供應公司(CONAB)的最新統計，截至5月5日當周，2023/2024年度巴西大豆收割進度達94.3%，慢於去年同期的95.4%。隨著巴西大豆進入收割末期，市場的關注轉移到北美新作大豆播種上，巴西大豆對CBOT大豆期價的影響正在逐漸減弱。

影響價格波動品項有: (20240510~20240516)

05/13近月小麥，報670.25美分，近月漲21.48%。

05/15近月玉米，報462.5美分，本月最高價漲7.18%。

05/15近月豆粉，報371.7美元，本周最高價。

05/16近月大豆，報1216.25美分，連兩日上揚。

05/16近月豆油，報44.52美分，連兩日上揚。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)