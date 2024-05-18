一年只有一次！台南絕美「黃金雨」虎頭埤阿勃勒盛開

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來台南感受浪漫黃金雨！阿勃勒花季是台南重要賞花遊程，其中又以虎頭埤風景區最具代表性，是不少遊客心中阿勃勒賞花勝地。虎頭埤廣植400多棵阿勃勒，預計花況下周達到最佳，26日也將首辦賞花齊步走活動，連日不少舊雨新知都已專程前來賞花。

每年5、6月是阿勃勒綻放的時節，黃金花海向來引人入勝，虎頭埤風景區每年這個時候花海迷人，虎頭埤風景區管理所指出，目前園區內阿勃勒已有4成盛開，不少民眾慕名來賞花拍照，徜徉在黃金花海的懷抱，下周預計將達到全面盛開，屆時吊橋、活動中心前可望下起一片「黃金雨」。

配合2024虎頭埤阿勃勒花季登場展開，26日也將有一場「2024虎頭埤阿勃勒花季－賞花齊步走」健走活動，採網路預先報名，活動當日憑報名成功截圖可享入園優待票10元入園（門票原價80元)，限額500名額滿為止，歡迎踴躍報名參加。

觀旅局表示，25、26日虎頭埤風景區雨豆樹下設有小農市集，由當地特色攤商共同行銷在農特地產品，如新化礁坑社區綠鑽石橄欖農特產品、新化瓜瓜園地瓜特色美食、大坑尾休閒農業區竹筍農特產品等，花季期間每周末都安排音樂演出，讓大家可以遊湖賞花聆聽樂音，享受一年一度的黃金花雨及湖光山色美景。

除了虎頭埤風景區花況迷人，台南大學府城校區及忠義國小旁的檨仔林公園、成功大學校區、巴克禮紀念公園、歸仁區高鐵台南站、新市區樹谷大道南端（南135縣道）、安定區蘇林里河堤公園、白河區大山宮旁及蓮鄉自行車道等，也都能欣賞到阿勃勒盛開美景。