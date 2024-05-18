《觀光股》陳正輝基於「這2點」 半年2度轉讓王品持股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)董事長陳正輝申報，將以鉅額逐筆交易方式轉讓1000張持股給樂恆投資公司，為半年來二度申報轉讓持股。王品對此表示，此舉為大股東確保公司長遠發展及持股穩固所為，未來營運仍會以專業團隊為主要經營決策依據。

陳正輝原以約4.94％持股為王品最大股東，樂恆投資則以約3.56％持股居次，去年董事改選後進入董事會，代表人為陳正輝二女兒陳渝媃。陳正輝去年11月20日申報，將於11月23日至12月22日期間，以鉅額逐筆交易方式轉讓800張持股給樂恆投資。

據王品2023年年報揭露，在完成上述持股轉讓後，樂恆投資以3810張、4.51％持股躍居最大股東，陳正輝則以3379張、4％持股退居第二。此次再度申報，將於5月20日起至6月19日間，以鉅額逐筆交易方式轉讓1000張持股給樂恆投資。

在完成上述持股轉讓後，樂恆投資對王品持股將增至4810張、持股比例自4.51％升至5.7％，穩居王品最大股東寶座。陳正輝持股則將降至2379張、持股比例自4％降至2.82％，距離第三大股東約1.72％持股仍有一段差距。

對於陳正輝二度申報鉅額轉讓持股，王品對此表示，為集團大股東基於確保公司長遠發展及持股穩固，而決定轉讓持股給控股公司樂恆投資，以股權永續性支持專營經營團隊，未來公司營運仍會以專業團隊作為主要經營決策依據。