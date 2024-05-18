國中會考首節社會科 考生：比模擬考簡單

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今年國中教育會考在今(18)日、明(19)日登場，其中首日首節考社會科，台北考場的學生多認為考題偏易，比學校模擬考簡單，不過題型豐富，學生印象深刻的題目各有不同，有法律知識的相關題目，也有中世紀的地平以及地圓學說的題目，但也有學生認為有些考題還是有點難，要思考後才能動筆。

江同學覺得這次題目簡單，雖然模擬考較難一點，但總體來說好寫，雖然有許多需要閱讀的題目，但寫起來還是偏順；游同學也認為這次題目跟模擬考差不多，難度偏簡單寫起來很順，她對題目中的地理、歷史類圖表題印象較為深刻。

白同學認為，這次社會科考試沒有想像中困難，題目較中規中矩，寫起來順，其中有一題考中世紀的地平說跟地圓說，比較像地科題目；陳同學說，有個題目考告訴乃論有關的法律知識，這題自己想了很久才動筆。

朱同學則認為這次考題雖然比模擬考簡單，但還是有點難，需要思考，寫起來感覺卡卡，其中有一題考題與日本的季風有關，這題比較沒把握。

台北市教育局表示，台北考區共計2萬1314人應試，全市共有27所考場學校，共開設625間一般試場、74間特殊試場，其中有449名考生通過特殊應考服務及突發傷病申請。

教育局指出，第1節的社會考試，應到考生2萬1314人，實到考生2萬743人，缺考考生571人，到考率97.32％，缺考率2.68％。