投身殯葬業16年 張少薰成大愛先鋒助無名屍走完最後一程

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華梵禮儀公司執行長張少薰投入殯葬禮儀事業16年，默默協助無數無力斂葬者、無名屍莊嚴走完最後一程，更熱血參與獅子會、有上公德會、和風慈善會寒冬送暖、急難救助，也擔任義警，並帶領公司成員每年辦捐血活動，她的古道熱腸，在地方、鄰里皆有所聞，凡遇需幫助的弱勢民眾找她就有解。

2019年10月3日台中免洗餐具廠火警造成2名消防員殉職，2022年3月6日中興街出租套房火警造成6死悲劇，在這些震驚社會事件中，政府說全力善後，但顯少人知道，默默無償為死者送行、操辦公祭的正是華梵禮儀，行事低調的張少薰本於取之社會、用之社會，莊嚴地為這些罹難著送終，且過程沒有簡省，甚至連員工都自發地為亡者頌經。

16年前張少薰因緣際會從女性內衣行業跨入殯葬業，起點是承接在醫院往生者的殯葬和太平間業務開始學習，一路走來，她不斷改變行業裏的陋習，從業者抽菸吃檳榔、紅包文化…到建立契約，她說：「如果他們是我的家人，我也不希望會潦草地走完人生最後一程。」

華梵禮儀也承接台中市民政局生命禮儀所崇德館及東海館管理事宜，負責台中市每月兩次市民聯合公祭、海喪，看到館內設施陳舊，不但向政府反應修繕，也自掏腰包改裝管理室；遇到無力斂葬者、無名屍，華梵也主動協助送行，甚至有往生者病危無力負擔醫藥費，社工開口，張少薰即協助圓滿。

張少薰也熱血參與獅子會、有上公德會、和風慈善會寒冬送暖、急難救助活動，她更是長年在台中警二分局擔任義警，日前有員警妻子罹癌需大筆醫藥費，她自己捐款更大力募款。

有鑑於新冠疫情後民間募血困難，華梵禮儀已連續3年在7月發動捐血活動，用熱血助人，也提醒自己和公司員工不要失去服務社會的熱情，她說，自己一直在正向的環境的學習成長，也相信善的循環是企業永續經營最大的趨動力。