國中會考首日 嘉義5考場5630名考生報名應試

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113年國中教育會考今（18日）、明兩天登場，嘉義地區5考場共5630名考生報名應試，因疫情去年已改類降級，今年試務工作回歸疫情前之標準程序辦理，一早嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁也到考場關心，為考生加油打氣。

嘉義市教育處長郭添財表示，今年嘉義考區有5630名考生報名，分別在嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5個考場應試，嘉義市計有2715名應屆國三生參加，其中嘉義市轄內3個考場，已請台灣電力公司、自來水公司、警察局等單位就考場電力、供水、交通安全維護等給予協助，另也針對臨近考場的活動，已請各單位務必配合降低音量，相關工程亦暫停施工，以維護考生最佳權益。

黃敏惠上午在郭添財等人陪同下前往考場為考生們加油打氣，也慰勞陪考家長的辛勞，並感謝試務人員、各國中校長及師長們，這2天為考生們的付出，同時關心考場情形，黃敏惠市勉勵考生以平常心應試，發揮最強的實力，相信5A＋＋的成績，必定勝券在握。

翁章梁說，為縮短城鄉教育資源差距，縣府與多家民間單位合作，每年編列經費補助學校辦理晚自習，透過老師陪伴與同儕討論強化學習成果，鼓勵學生只要花時間在念書上，就會獲得相對的學習成效。今年也為考生們準備會考文具祝福包，祝所有人考試順利。

嘉義縣教育處長李美華表示，偏遠學校阿里山國中小、大埔國中小及豐山實驗教育學校到考場的路途遙遠，需提前1日至嘉義市住宿，感謝HOTEL HI提供住宿優惠，幫助考生順利應考，也感謝各校師長陪伴學生面對大考，祝福考試過程一切順利。