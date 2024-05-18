《台北股市》00940增刪成份股各21檔 新增金融股佔比提高

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【時報記者任珮云台北報導】元大台灣價值高息(00940)追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」，成分股定期審核由臺灣指數公司於5月17日盤後公布調整結果，本次新增與刪除各21檔成分股，調整後指數本益比下降，在台股創新高階段持續透過價值投資策略，聚焦相對低本益比優質股票的評價面走揚潛力。新納入的成分股中，金融股占比提高。

新納入的21檔成份股：三陽工業（2206）、華碩（2357）、國產（2504）、 冠德（2520）、華固（2548）、長榮航（2618）、漢翔（2634）、京城銀（2809）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、第一金（2892）、華立（3010）、 健鼎3044）、新日興（3376）、玉晶光（3406）、 京鼎（3413）、欣 陸（3703）、 南寶（4766）、天鈺（4961）、長虹（5534）、台表科（6278）。

00940追蹤標的指數成分股每年定期審核2次，以5月、11月的第七個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月最後交易日，成分股檔數固定為50檔，並於審核基準日後間隔五個交易日後生效。

元大投信指出，00940追蹤標的指數是自台灣上市櫃市值300大企業中，參考巴菲特價值投資哲學，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的，成分股並以股利率進行加權，表現股息導向之投資組合績效，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。

據臺灣指數公司公布的臺灣價值高息指數新增、刪除成分股清單，隨台股今年以來持續上漲，本次調整21檔成分股呈現電子類股減少、金融類股增加，整體持股平均本益比下降，以5月16日收盤數據計算，新增成分股平均本益比14.2倍，刪除成分股平均本益比15.8倍，調整後指數本益比約為15倍、代表資金效率的股東權益報酬率(ROE)為13.3%，相較加權股價指數的本益比23倍、ROE 9.6%，持續反映00940聚焦評價面合理且營運具增長潛力個股的配置價值。

元大投信並提醒，投資前應評估ETF具有價格波動風險，台股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%，亦曾於2022年大跌22.4%，建議投資人謹慎控管資金配置。