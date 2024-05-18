桃園身心障礙嘉年華熱鬧展開 體適能闖關創造運動機會

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市113年身心障礙嘉年華18日於桃園市立綜合體育館熱鬧展開，今年已邁入第11屆，來自桃園市多所學校及身心障礙福利團體報名參加，現場計有近千人共襄盛舉，藉由闖關活動、音樂響宴及才藝表演等，鼓勵身心障礙朋友走出戶外運動同時展現自我，此活動也成為桃園市身心障礙朋友的大型盛會。

體育局表示，活動規畫了10項適合身心障礙朋友的電子化體適能闖關活動，包括「一步一腳印」、「歡樂美人魚」、「金手指」、「躍入未來」及「踏板上的勇者」等關卡，完成各項關卡後可即時列印檢測數據，以雷達分析圖呈現個別的心肺功能、肌耐力、平衡感等，幫助身心障礙朋友更加瞭解自我體適能狀態，更可作為改善以及強化個人體能的重要參考；活動同時安排才藝表演，讓身障朋友們在舞台上藉由太鼓、歌唱及舞蹈等盡情展現自我，另外還有專業老師帶來精彩的音樂饗宴，每一場表演都是在場身障朋友們努力練習之下所呈現的成果。

體育局也說，為邁向運動平權、無礙共融的體育大市，市府持續結合中央機關至地方鄰里資源，辦理多元族群體育活動，包括身心障礙、原住民、外籍移工、高齡長者、青少年至兒童等，透過嘉年華、運動會、巡迴運動指導等不同方式，創造各族群可參與運動的機會。在場館優化部分也納入平權理念，包括此次樂天棒球場優化改善工程，除修繕外野看台2座電梯外，外野看台從原本既有2個無障礙席位，增加至22個輪椅觀眾席，並設有27個陪伴席，讓身心障礙者享受舒適的觀賽品質，提供身心障礙者更好的看球環境。

體育局提到，此次活動結合廉政宣導，體育局政風室於現場設置「運動平權-心手相廉」攤位，透過張貼廉政主題海報宣導外，並邀請在場民眾、學子簽署廉政宣言，參與「廉政標語對對樂」、「心心相廉智慧生活」、「廉仔園工程桌遊」等趣味遊戲及有獎徵答，以寓教於樂方式傳達反貪、廉政、消費者保護及防詐騙等概念，啟發社會大眾建立反貪倡廉意識，共同落實乾淨政府、誠信社會目標，並響應桃園市長張善政「讓桃園變得更好」的理念，打造桃園成為廉潔共融、運動無礙的幸福城市。