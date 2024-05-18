中油2024綠巨龍生態小旅行啟航 邀弱勢學童認識桃園海岸與藻礁生態

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中油宣布，2024「綠巨龍生態小旅行」18日正式啟航，將分10梯次帶領弱勢學童與綠巨龍走訪桃園農博環境教育園區碳索生活館、海岸線等地，透過豐富的營隊體驗活動，讓弱勢學童認識海岸生態與資源，期待透過「綠巨龍生態小旅行」，延續守護台灣、愛護地球行動。

中油102年起開辦暑期營隊活動「台灣中油綠巨龍創造夏令營」，截至108年共有超過2萬2,000人次的國小學童參與，體驗各種環境與能源教育活動。

中油表示， 109年起連續4年因COVID-19疫情而停辦，今年承續過去「綠巨龍創造夏令營」執行理念推動升級版「綠巨龍2.0」，為學童帶來嶄新的體驗和活動，選定桃園市海岸線規劃10梯次「一日生態小旅行」，邀請弱勢國小學童與綠巨龍一起認識桃園海岸線及藻礁等珍貴生態資源。

啟航儀式在農博環境教育園區碳索生活館舉行，到場的來賓有桃園市永興社區發展協會理事長葉國傑，中油董事長並李順欽化身綠能大隊長，邀請現場來賓和學童們一起在希望小卡上寫下守護綠能及環境的行動宣言，並張貼於地球背板上，象徵「點亮希望 綠能永續」的決心。

中油指出，2024「綠巨龍生態小旅行」以「生態關懷」、「永續旅行」、「鄉土認同」及「弱勢關懷」為四項核心精神出發，活動內容包括藻礁及紅樹林生態導覽，同時與在地的永興社區合作，品嚐以當地、當季食材烹煮的客家風味餐，體驗客家飲食文化「擂茶」，參觀碳索生活館，製作可重複利用做為保鮮膜的蜂蠟布等活動內容，減少碳足跡也支持社區產業，在沉浸式的學習環境中，讓學童體驗環保生活、享受生態，期待能夠埋下綠色種子，玩出環保綠生活的新思維。