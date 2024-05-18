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耕耘有成！「綠咖啡協奏曲」將在禮納里遊客中心飄香

  • 中時即時 林雅惠
茂林環教中心除了推廣環境教育理念外，更推出熱騰騰剛核備通過的環境教育課程「綠咖啡協奏曲」，現場提供精彩手作單元搶鮮快閃體驗！（茂管處提供／林雅惠高雄傳真）
茂林環教中心除了推廣環境教育理念外，更推出熱騰騰剛核備通過的環境教育課程「綠咖啡協奏曲」，現場提供精彩手作單元搶鮮快閃體驗！（茂管處提供／林雅惠高雄傳真）

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茂管處茂林環境教育中心於5月18日受邀至六堆客家文化園區參與野餐日活動，現場將攜手帶領民眾以手作、互動等方式體驗及認識屏北大大小小的族群文化、歷史與農作產業，此外，茂林環教中心更應邀擺設理念販售店，除了推廣環境教育理念外，更推出熱騰騰剛核備通過的環境教育課程「綠咖啡協奏曲」，現場提供精彩手作單元搶鮮快閃體驗！

「綠咖啡協奏曲」課程經過茂管處3年來的耕耘，從深入部落、認識產業，到以部落為主體設計教案，是揉合遊憩資源與家庭教育的全新嘗試。

教案以屏北原民文化與歷史為背景，結合原民自然農作與敬天愛地精神，打造出融合傳統原民體驗的課程，學員不僅可以走進咖啡莊園，實際探索咖啡樹，更需要實際操作杵臼搗豆去殼、並利用竹篩吹掉生豆的外皮，最後用最原始直接的方式炒烘豆子，才能得到一杯獨一無二的濾掛咖啡，現場民眾扶老攜幼一起玩樂，更有許多小朋友第一次使用杵臼，大讚新奇有趣！

體驗課程融合環境教育理念，這杯咖啡除了讓學員認識咖啡的生長習性，更是強調氣候變遷與自然破壞的影響，透過產業說明、親手操作與遊戲的方式，喚醒學員對大自然的保護意識，並提倡環境友善與綠色旅遊的價值觀。

茂林國家風景區管理處處長柯建興表示，「綠咖啡協奏曲」是茂林環境教育中心首度跨出茂林地區，從部落遊程體驗精煉出環境教育價值，在輕鬆愉快的遊憩氛圍中，深入了解大自然與人類生活的友善互動。

課程將於6月1日正式於上架官網！暑假在即，茂管處歡迎家長透過親子共學的方式，培養孩子對於自然環境的敏感度，與孩子們一同探索、體驗，並種下自然保育的種子。

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