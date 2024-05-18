建廟270周年 三重先嗇宮挑戰世界紀錄 270尊神將共同踩街

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新北市三重在地信仰中心先嗇宮，今年迎來建廟270周年，廟方將從5月25日至6月2日舉辦為期9天的神農大帝盛典，董事長李乾龍在今（18）日舉辦記者，除了預告多項精彩活動外，更透露將在遶境活動當中，以270尊神將共同踩街祈福，並挑戰金氏世界紀錄。

「神農文化祭」為三重先嗇宮的著名慶典，至今已經邁入第24年，本次活動有別於以往，特別將現代科技融入傳統文化，包括無人機隊、燈光雷射特效，運用人力與科技結合，帶領觀眾穿越時空，重溫古老的神話傳說，展演「敘神農」，將神農的故事呈現在天空中。

李乾龍表示，為敬賀神農大帝聖辰，今年更邀請全台聞名的5大總舖師舉行6回合的「神農祀酒御宴」盛宴，將依循古禮方式舉行，並且恭迎全台30家宮廟主神為御宴主賓及邀集30位名詩人創作「詠贊神農」詩詞，並吟唱著名的「瑪大藝術恆舞集」原住民歌舞表演。

此外，李乾龍透露，今年適逢先嗇宮建廟270周年，因此在6月1日的踩街祈福當中，迎來270尊神將一同遶境，當天也會有金氏世界紀錄官方人員到場，為這個隆重盛大的場面作紀錄認證，讓這項新的創舉達成金氏世界紀錄的里程碑。

三重區長王坤南表示，先嗇宮不僅是三重區唯一的市定古蹟，更是三重不可缺少的重要宗教夥伴，感謝廟方長年致力於弘揚傳統文化與社會公益。今年的神農文化祭慶典相當精彩，同時也有展出「老照片說故事展」，彙集了三重近達百年來的開發歷史與沿革照片，讓我們看到了城市的傳承與變化，邀請民眾一同感受三重著名宗教活動的魅力。