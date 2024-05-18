「神力女超人」降落國中會考現場 南投考生搶握手加持

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國中教育會考於今（18日）、明（19日）舉行，有神力女超人美名的南投縣長許淑華今天上午在縣府教育處長王淑玲陪同下前往中興高中及草屯商工為考生加油打氣，在草屯商工時，正好遇到學生考完第1節社會科，大家開心向許淑華問好、搶著握手，還說：「有縣長加持，成績會更好。」

今年中投考區報名人數為2萬9181人，因少子化影響，較去年3萬0495人減少1314人。南投縣今年報名考生為3626人，相較於去年3870人略減244人。中投區國中教育會考試務工作今年由台中市主責，南投縣計有中興高中、草屯商工、南投高中、南投高商、竹山高中、水里商工、暨大附中及埔里高工8個考場，考場秩序良好。

許淑華表示，會考為12年國民基本教育，針對學生在國中學習階段的總結性評量，讓學生、家長、教師及學校瞭解學生的學習成果，她特別到中興高中及草屯商工為考生加油打氣，見到考生在第1節考完時，個個面帶放鬆及充滿自信的笑容，感謝考場學校主任委員及校長、老師、家長會及所有考生服務行政團隊的細心規畫及辛勞付出，讓考生能安心應試，發揮3年所學，取得最好的成績，錄取心目中的理想學校。

她也說，會考成績預計6月7日開放網路查詢並寄發，距離考試結束後還有半個月的時間，家長及學生可在這段時間查詢「國中畢業生適性宣導網站」或參閱縣府編印的「中投區12年國教適性入學一本通」，了解目前中投區各高中、高職群科、學校特色與未來發展，祝福所有學生都能在未來的人生學習路上越來越好。