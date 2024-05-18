小客車停讓行人被後方公車猛按喇叭 司機遭記申誡

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基隆市長謝國樑上任全力推動行人友善政策有成，多數汽機車在路口遇到行人通過斑馬線時，大多會停讓行人。但上月基隆市公車204路線的陳姓駕駛，遭民眾投訴，公車要右轉斑馬線時，前方一輛自小客車有停讓等候行人，但司機竟不耐煩，猛按喇叭催促小客車，也讓行人急忙跑起來，公車處查證後記陳姓駕駛申誡一次，並嚴令改善。

謝國樑相當重視公車與駕駛品質，並要求公車處定期公布優良及需要改善駕駛名單，以激勵更多駕駛爭取卓越表現或檢討缺失改善。

上月204路線陳姓駕駛，在右轉斑馬線時未等候行人持續鳴按喇叭催促行人與駕駛，被民眾投訴。公車處調出車內監視器查證屬實，畫面錄下公車要右轉斑馬線時，前方有一輛自小客停下禮讓等候行人，公車卻猛按喇叭一直催促，持續數秒，整輛車都聽到急促喇叭聲，也害行人很緊張，加速奔跑通過。

其他也遭投訴待改善另有4名駕駛員，均記申誡列輔導，包括103路線林姓駕駛，行車時看手機；107路線蕭姓駕駛，路線未正確行駛影響民眾權益；402路線陳姓駕駛，行車時看手機；403路線黃姓駕駛，未確認民眾是否皆上車即關閉車門影響乘客權益。

此外，也有表現優良駕駛員獲民眾稱讚，103路線杜姓駕駛，見車內眾多長者，行駛車輛更注意平穩，相當貼心；107路線童姓駕駛，因交通堵塞影響班次向乘客致歉「久等了」，服務良好；510路線梁姓駕駛，協助嬰兒車上下車，服務良好；3位駕駛都獲得嘉獎獎勵。

公車處總站長鄭文彭表示，為輔導部分駕駛需要在工作方面改善，透過公布需改善駕駛名單，希望能夠喚起這些駕駛的自覺，並提供相應的培訓和支援，以期待他們能夠加速改善服務態度，為乘客提供更加優質的服務。