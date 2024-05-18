會考遇地震最長延後20分鐘 疏散到戶外將不再回試場考試

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年國中教育會考今、明兩天舉行，19.2萬考生參加，但若遇地震不斷及宮廟活動該怎麼處理？教育部今表示，考試時間若地震搖很大需要就地掩避，最多延長20分鐘考試時間，而一旦疏散到戶外，就不會再回試場，如何補救，試務會再討論；至於宮廟活動，都已和地方政府討論過，不會影響考生考試。

國中會考今天第一天第一節考社會科，在報名的19萬2127位考生中，有2243人缺考，缺考率1.17％。試場違規方面，最多的是提前翻閱題本19位，其次是隨身攜帶非應試物品12位，應考時電子錶發出聲響有6位。

在0403花蓮大地震後，近一個多月來各地餘震不斷，若考試時遇到地震怎辦？全國試務會闈外辦公室主任陳良傑說，考試時若地震來襲，由各考場辦公室主任決定處置方式，如果是不危急且沒有危害的地震，就正常考試。

陳良傑進一步表示，如果地震搖很大，必須在試場內就地掩蔽或掩護，這部分會由各考場主任進行廣播，考生依指示辦理。考試時間被地震耽誤幾分鐘，就延長考試時間幾分鐘，但最多以延後20分鐘為原則。

陳良傑還說，如果地震造成嚴重晃動，考場會依規畫路線將考生疏散到空曠的地方集中，之後也不會再讓他們回到試場考試，事後要怎麼補救，會由試務單位進行討稐。

此外，現在許多縣市都有宮廟活動，會影響到國中教育會考的進行嗎？教育部國教署長彭富源說，7個縣市在會考期間有宮廟活動，不過教育部在前幾天跟地方政府溝通，遶境活動路線都不會經過考場，也希望他們不要放鞭炮製造聲響，以考生權益為最大原則，目前相關狀況都已掌握處理。