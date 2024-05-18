《房思琪的初戀樂園》英文版新書發行 美國4城接力巡迴發表

由美國出版社HarperVia發行的台灣作家林奕含小說《房思琪的初戀樂園》英文版，即將於5月21日正式上市，書封稱之為「對台灣＃MeToo運動最具影響力的作品」。文化部駐紐約台北文化中心與HarperVia合作推出巡迴系列講座，首站新書發表會將於上市當天在紐約Yu ＆ Me Books書店舉行，由譯者Jenna Tang與英文版編輯Alexa Frank對談。 《房思琪的初戀樂園》於2017年出版後，引起華人社會廣大共鳴。書中圍繞性、權力、升學主義等議題，描繪性暴力受害者的心理狀態，以細膩筆觸提出尖銳的質問。書籍在華語世界持續暢銷，也陸續售出英、韓、日、泰、俄及波蘭語等多語版權。本次駐紐約台北文化中心邀請Jenna Tang造訪紐約、芝加哥、聖路易、波士頓等4城舉辦6場講座。

Jenna Tang除翻譯林奕含《房思琪的初戀樂園》，也完成她的多部散文遺作英譯，分別在《今日世界文學 （World Literature Today） 》和《巴黎評論 （The Paris Review） 》等雜誌發表。Jenna Tang分享，林奕含的文學底蘊深厚，作品內容詞藻華美且大量引經據典，對譯者而言是特別艱鉅的挑戰。「無論台灣或美國，社會上對談論性暴力這件事還不太習慣，期待藉由《房思琪的初戀樂園》的故事力量發聲，讓＃MeToo議題持續受到世界關注，朝向以健康、去汙名化的方式討論性暴力，讓有相似經歷的受害者不再孤身面對。」

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