身體缺陷擋不住對學習的熱愛 珣珣、陳采稼獲總統教育獎

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教育部17日公布2024年總統教育奬得主名單，嘉義市共有2人獲獎，分別為南興國中張羿珣、育人國小陳采稼，張羿珣「珣珣」車禍後重癱，平時仰賴呼吸器維生，苦練用「嘴控筆」寫字，展現對學習的熱情，至於陳采稼面對視覺學習障礙的挑戰，仍努力嘗試各項學習活動，包括練閩南語朗讀競、投入競技疊杯運動成國手，充滿正能量的兩人，是名符其實的生命鬥士。

張羿珣因意外造成頸部以下癱瘓，她的樂觀堅強讓不少人深受感動，即使生活中有諸多不便，平時必須仰賴呼吸器維生，「珣珣」不僅天天到校上課，愛閱讀勤讀書，成績表現優異，手不方便就練習用嘴叼「嘴控筆」寫字，一筆一畫慢慢寫，寫歪了就重來，寫作業時間比同學久，但堅持用心學習，在課堂上踴躍與老師、同學互動，學業上也會自我要求，上課專心、認真準備考試。

雖然行動有諸多不便，珣珣仍積極參與班級的各項活動，許多動態活動不能親身參與，仍然在一旁跟著一起為同學加油，跟著同學一起歡笑，不向命運低頭，張羿珣說，很開心可以得到2024年的總統教育獎，「要感謝勇媽市長一直鼓勵、支持我」，以及南興國中柯校長、主任們、老師們，謝謝你們把我當成正常的孩子一樣，與同學一起學習，謝謝我的同學對我的照顧與包容。

張羿珣說，最後要謝謝媽媽、家人以及薇妮的陪伴，謝謝你們10年來風雨無阻支持我就學，陪伴我完成許多挑戰，還有平時的起居照護，你們都辛苦了！未來我將把部分獎金捐給特教或清寒學生，透過自己小小的力量，幫助更多的人或者跟我一樣的人。

育人國小學生陳采稼，從小眼睛因為視網膜病變，造成右眼全盲、左眼僅剩破碎型視力，面對視覺障礙的挑戰，卻從未放棄追求夢想和對生活的熱愛，努力嘗試各項學習活動，因熱愛閩南語，參與校內閩南語朗讀競賽，練習過程中需要將朗讀稿轉換成點字版，都是由采稼一點一滴完成，中年級開始接觸競技疊杯運動，陳采稼成國手，多次代表國家參加競技疊杯國際賽，在國際競賽中也榮獲多項獎牌。

育人國小校長楊家豪表示，采稼的堅持和勇氣是一面鏡子，讓更多人看到了希望和可能性。身為視障身參加國際競賽，不僅是對她個人的肯定，也鼓舞了所有的人。

嘉義市長黃敏惠表示，羿珣同學及采稼同學在學習過程中展現旺盛的學習動力與奮發向上的生命形象，雖處逆境卻能展現心靈的絕對自由，不減熱情地活出精彩，他們克服困難突破身體限制，展現出生命的無限可能，這就是「讓生命影響生命」最好的典範。

市府教育處郭添財說，總統教育獎設立的目的為鼓勵能以順處逆、發揮人性積極面、力爭上游、出類拔萃、具表率作用之學生。每一個獲獎的孩子背後都有一段激勵人心的生命故事，期望透過這些秉持正面積極、面對各種生活挑戰的生命教育故事，傳遞給社會大眾正向力量。