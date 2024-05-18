國中教育會考今登場 新北到考率逾98％無重大違規

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國中教育會考今日登場，新北設有29個考場，1018間試場，共有2萬9828人報考，其中因應665位身心障礙及突發傷病考生提出應考服務需求，安排於板橋高中特殊試場應試，另外，各考場亦設置共計184間特殊試場服務考生，整體到考率約98.39％。

教育局表示，今日考試過程大致順利，僅發生零星考生逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品進入試場，及應試時手機響起等一般違規事項，並無重大違規事件，由於會考各科評量結果分為精熟、基礎及待加強3等級，若違規將採取「記點」處分，各項違規事件均已由監考人員登記違規考生的准考證號碼及違規情形，將由新北考區試務工作協調會審議，視其情節，依違反試場規則之規定處理。

主委學校三重商工校長李立泰表示，各考場學校在考前即邀請考生所屬學校共同召開協調會，提前讓各國中學校瞭解本次考試相關工作準備，以期讓所有應試的考生都能做最好的準備；對於非應屆考生，亦有考場服務隊協助處理相關事宜，讓家長放心及考生安心應試。

教育局長張明文今日至海山高中考場關心考生應試情形時指出，會考是考生們人生中第1次大型考試，提醒參加國中教育會考的同學們，千萬不要隨意缺考，保持平常心輕鬆應試，並祝福所有考生考試順利圓滿。

教育局補充，明日是今年國中教育會考的最後1天，將進行自然、英語測驗；第1節於8時30分開始，全部考試於中午12時30分結束。因應周日出遊民眾增多交通容易雍塞且近日梅雨季節來臨下雨頻繁，再次提醒考生提早出門，並攜帶雨具準備應試。