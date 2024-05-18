520後怎麼選股？除航運、營建、金融外 蔡明彰加碼點名這類股逆勢揚

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在520前的最後一個交易日，台股終止連四漲，但本周大盤衝破21,000點刷新歷史高點。電子族群震盪整理，資金轉向非電族群，包括金融、營建、航運股等股均表現強勢。萬寶投顧總監蔡明彰表示，電子業在第二季面臨「五窮六絕」的傳統淡季，相較之下，金融、營建、航運在第二季的景氣勝過電子，並點名這個月最有潛力的類股為軍工股。

蔡明彰在YouTube影片中表示，昨（17）日大盤下跌的原因，除了美股收黑的影響外，還包括520前的觀望氣氛濃厚。他提到，過去一個月台股漲5%，這意味著指數上漲了1,000點，細數歷年的520行情，這次漲最多，但在520後是否還會大漲？蔡明彰卻持保留態度。

蔡明彰認為520後，還有3大類股是台股的腳邊玫瑰。首先是營建股，由於520檔期升溫，市場需求增強；其次是金融股，今年金融業的獲利亮眼，前四個月14家金控一共賺了2,000多億，年增率（YOY）成長90%，現在電子業有辦法成長90%嗎？沒有，但金融業有；最後是航運股，第二季的貨櫃運價衝高，不過航運近期短線漲太多，導致陽明、萬海被處置，所以盤面上動能減弱，但預估低檔有支撐。

蔡明彰特別點名軍工股是520後最具潛力的類股。他指出，新總統賴清德就職最大的亮點是各軍種兵力展示，尤其是在飛機方面，勇鷹機是國機國造的成果。在未來自主國防和國機國造趨勢不變的情況下，如果大盤進入整理期，軍工股可能會有逆勢上揚的表現。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。