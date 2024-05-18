對中國製鋼鐵產品、木地板 歐盟將展開反傾銷調查

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據法國廣播電台引述路透報導，歐盟當地時間17日宣布對產自中國的部分鋼鐵製品、木地板展開反傾銷調查，對前者調查預計持續14個月，歐盟可能在7到8個月內徵收臨時關稅。另外，法國主要農業聯盟工會同日發表聲明，要求將來自中國等亞洲國家的「摻假蜂蜜」從各大超市的貨架上撤下。

路透引述歐盟公報表示，在歐洲鋼鐵工業聯盟（Eurofer）提出投訴後，負責監督27個成員國貿易政策的歐盟委員會啟動了反傾銷調查。公報指出，有關投訴的核心指控之一是中國生產商從扭曲的原材料價格中受益，特別是來自中國的鍍錫或塗錫的鋼鐵平板軋材，這些原材料占生產成本的60％至70％，並受到中國的出口限制。

歐洲鋼鐵工業聯盟形容調查是恢復公平競爭的重要一步，並提到歐盟鋼鐵工業銷量在過去3年間跌了1／4，而中國產品的進口則增長超過一倍。

另據法新社消息，5月20日是「世界蜜蜂日」，法國主要農業聯盟藉此機會呼籲將經常摻假的產自亞洲、特別是中國的蜂蜜從各超市貨架上下架。

報導引述法國最大的農業工會組織-----法國全國農業工會聯合會(FNSEA）17日在一份聲明中稱：「大量進口法國的中國產蜂蜜，以其平均比歐洲蜂蜜便宜四倍的低廉價格，破壞了整個市場的穩定，對法國養蜂人造成了不可接受的競爭扭曲，並欺騙了消費者。」

該工會組織要求主要零售品牌的管理層及其採購人員做出具體和明確的承諾，以改善養蜂者的經濟狀況和工作條件，並確保該領域生產的可持續發展。

報導稱，根據歐盟委員會2023年3月發布的一項調查，在對進口到歐盟的320個蜂蜜樣本進行查驗後發現：其中約46％的蜂蜜，通過添加糖漿等手段降低生產成本，被強烈懷疑違反了歐盟規則。而大約74％的原產於中國的蜂蜜被認為有這方面的問題。據稱，進口歐盟37％的蜂蜜是來自中國。

為了遏制並糾正欺詐行為，歐洲議會議員於四月份批准了一項議案，強制要求在罐裝蜂蜜的標籤上註明採摘國家的詳細訊息。該法案須得到歐盟27國最終批准才能生效。