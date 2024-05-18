開刀、洗腎恐停擺！藥師公會：生理食鹽水、葡萄糖大缺貨

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氣候變遷、美中貿易戰、烏俄戰爭等全球性問題，衝擊藥品供應。藥師公會全聯會近期接獲多家醫院反應，用於各類手術、透析、住院的生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液都缺藥，導致開刀、洗腎、住院都出現停擺危機，原因在藥廠因違反PIC／S GMP，遭勒令關廠，其餘藥廠的產能無法補足缺口。

此次的缺藥危機，原因出在「永豐化學工業股份有限公司」經稽查認定違反PIC／S GMP，遭食藥署勒令關廠。藥師公會全聯會表示，這家藥廠生產的藥品占國內市場7成，衛福部藥品供應資訊平台上所列替代廠商，部分雖有藥證，但無實際生產，即使仍有生產，產能也無法立即補足缺口。被列為戰備物資的輸液，如0.9％ NaCl與Irrigation 0.9％N.S及Sterile Water，也造成了此次的缺藥危機，顯見目前政府對於缺藥議題，並無有效應對政策，更凸顯我國健保藥價制度背後的沉疴宿疾。

食藥署回應，已協調替代藥品廠商增加生產，針對有短缺疑慮的品項，啟動公開徵求專案輸入或製造，且陸續有廠商提出申請。另也將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，倘醫療機構仍無法購得藥品，可至西藥供應資訊平台通報，並安排專人聯繫及協助藥品媒合事宜。食藥署也將持續協調並調度醫療院所藥品供應，確保民眾用藥權益。

為避免缺藥危機，藥師公會全聯會認為，政府應全面檢討藥價制度下的系統性問題，鑒於我國年年增長的健保預算，自2013年起實施藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），年年「砍藥價」之下，部分藥品核價過低，部分藥廠即使持有藥證也不願生產，部分藥廠偷工減料，進而導致寡占，甚至獨占市場的情形。一旦藥廠供貨不及，就會導致缺藥，甚至斷藥。

藥師公會全聯會表示，藥品是醫療機構協助病患對抗疾病的戰略物資，並非一般商品，尤其如本次的輸液，政府應建立市場監測、輔導機制，不應將此種攸關國人生命、健康權益的「雞蛋」放置於同一籃子（藥廠）裡。公會呼籲政府應儘速實施藥費獨立總額制度，讓醫、藥費用脫鉤，並檢討健保藥價核價制度、建立藥品市場監測、輔導機制，使藥品能有合理的健保價，以避免此種少數藥廠壟斷部分藥品市場而導致的缺藥危機，保障攸關國人生命、健康之「有藥用」的權益。