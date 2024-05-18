三義雲火龍節18日開場連慶3周 鍾東錦開光點睛揭序幕

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苗栗縣三義鄉是傳統客家庄，多數住民都信仰祭拜五穀大帝，每年農曆4月26日五穀爺生日，鄉民殺豬宰羊大加慶祝，成為三義雲火龍節源由，今年的雲火龍節從18日上午開始3周慶典，並由苗栗縣長鍾東錦、三義鄉長呂明忠等為傳統雲火龍開光點睛，持續傳承客庄文化活動。

今年的「2024三義雲火龍節」除了有由老師率領團隊以稻草手工綁紮的雲火龍外，從5月18日到6月3日分別在五榖宮、天后宮、關聖宮、十六份車頭、三義河川加蓋廣場盛大舉辦，由三義全部鄉親一起加入「鬧熱」。

「三義雲火龍節」自2007年由三義鄉雙潭社區草創，經由三義觀光文化發展協會等民間社團全力推廣，這項客家獨有的傳統民俗，在中央及地方共同打拚下，讓三義雲火龍節邁入第18個年頭，成為客庄節慶文化中重要指標。

「2024三義雲火龍節」秉持敬天惜福的傳統精神，依照傳統儀典辦理請神迎龍、開光點睛、化龍返天等祭祀科儀，用誠摯的態度表達對雲火神龍的敬重，結合在地社區老師父以稻草編製雲火龍遊庄頭，為三義祈福。

5月25日是三義雲火龍節主活動暨晚會登場時間，活動項目包括音樂社團表演、跌聖筊比賽、醉龍體驗活動，並且由三義雙潭社區偕同三義龍藝等相關團體組成陣容龐大龍隊遊庄頭，晚間並由客演舞集以融合三義雲火龍同創新律動元素的「話說雲火龍」做為開場舞碼，掀起第一波高潮，還有閩南語金嗓歌王蔡佳麟、客家創作才子陳瑋儒、國際絲竹饗宴紅如樂團等超級唱將帶來高水準个演出，加上萬眾矚目个全民瘋摸彩，分參與觀眾試手氣，共同見證超過8萬元豐富好禮獎落誰家，千萬不要錯過。