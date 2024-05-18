10台廠財報現形！謝金河點名這家「最慘養豬戶」 暴賠20億還沒止血

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【中時新聞網 吳美觀】上市櫃公司今年首季財報出爐，合計繳出8737.69億元的獲利佳績，創歷年同期第三高，但並非每家公司都有好表現。財信傳媒董事長謝金河點名，台灣砷化鎵大廠穩懋在大陸養豬失利，去年認列投資損失19.77億元，第1季再虧6.67億元，而今年不少上市建商獲利爆發，鄉林建設卻連續三年賠大錢算是少見。

謝金河在臉書發文指出，5月是報稅的季節，也是上市上櫃公司遞交首季財務報告的重要日子！對投資人來說，開年以來的股價波動，很多是初估，預測的，因此，股價上漲也稱為作夢行情。5月的財報正是謎底揭曉的時刻，先前炒過頭的個股，股價就會出現拉回的壓力。

他提到，季報是一年開始的成績，對企業的未來及股價有重要指引的作用，今年首季上市上櫃公司淨利8738億元，是一張不錯的成績單。第一季的業績是一年之始，因此，首季季報成績會特別仔細看。

尤其是台灣企業在中國的投資損益。例如，在中國養豬失利，去年認列投資中國損失19.77億元的穩懋，第一季再虧6.67億元，沒有縮小跡象；過去在中國風生水起的85度C，去年在中國營運急轉直下，去年第四季虧損2.585億，今年首季再虧1.72億元，股價已經從最高的439元跌到92.1元。

謝金河分析，台灣傳統產業龍頭，過去獲利也都來自中國，但現在情勢正在逆轉，例如，台玻在2021年在中國的投資收益106.77億元，22年9.72億元，23年15.19億元，今年首季虧損7639萬元，台玻向來以自有資金豐沛為傲，自許不向銀行借款，但現在有406.22億元的負債。

他認為，水泥受到衝擊更大，台泥在2021年從中國認列139.92億，22年開始虧損，今年首季賠11.65億元，台泥把水泥本業移向土耳其、萄萄牙；亞洲水泥在21年從中國認列73.35億，去年第四季虧損3.24億，今年第一季虧損6.05億，虧損正在擴大。

台塑在中國也有同樣狀況，21年有83.96億元投資收益，台化有74.62億元，南亞有191.64億，但南亞首季在中國虧1.24億，台塑虧6.86億，台化虧3.95億元。

謝金河說，全國商總主席賴正鎰，他經營的鄉林建設，在中國每年都賠錢，鄉林建設在21年認列投資中國損失8.14億，22年賠9.86億，23年虧損10.19億，今年首季虧損3.338億，營建業上市公司都賺大錢，唯獨鄉林建設連續三年賠大錢。磁磚業的冠軍也有這個狀況。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。