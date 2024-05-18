工作77年 101歲人瑞醫生曝長壽秘訣

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【中時新聞網 許庭瑛】美國精神科醫生塔克博士（Dr. Howard Tucker）從1947年開始行醫，已經工作77年的他，即將在今年7月迎來102歲生日，金氏世界紀錄將他評為「最年長的執業醫師」，而也透露了選擇繼續工作的原因。

CNN報導，如塔克這種高齡工作者愈來愈多，連總統候選人拜登與川普也不例外。有些選民認為，他們年事已高，可能無法勝任這考驗，但兩人都否認年齡會成為阻礙。拜登受助選團隊鼓勵，要更頻繁地現身公共場合，而川普則尖銳地駁斥那些對他的年齡的質疑，甚至誇口說出，「人生80才開始」。

CNN相當好奇，為何有些人已經達到退休年齡，仍選擇繼續工作，因此採訪幾位長者，其中一名便是高齡101歲的精神科醫師塔克博士。對此，塔克博士說，隨著人們的壽命不斷延長，像他這樣工作到80多歲、90多歲，甚至超過100歲的人會越來越常見。

塔克說，已有研究顯示，保持大腦興奮可預防許多與年齡相關的認知障礙，因此「我透過工作來刺激大腦」。不過，對於那些已經退休或考慮退休的人來說，選擇刺激精神的愛好可能更加合適。他認為，了解自身的限制和能力最重要，「但我堅信退休是長壽的敵人」。

至於這幾年他是如何工作的？塔克說，他將精力放在教導學生，以及跟上專業領域神經病學的最新趨勢。但對他而言比較困難的是，他需要花時間來適應科技的進步，這點這對他這個年紀的人來說，比較吃力。他也說，有許多醫生不想學怎麼用電腦，乾脆直接退休，但塔克始終相信，「毅力和繼續學習意願是晚年所必須的」。