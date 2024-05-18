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IEA：關鍵礦物短缺恐拖累全球綠能轉型

  • 中央社
據國際能源總署一份報告指出，電動車、風力渦輪機、太陽能板等產品製造商將面臨關鍵礦物及原材料短缺的難題。圖／中新社
據國際能源總署一份報告指出，電動車、風力渦輪機、太陽能板等產品製造商將面臨關鍵礦物及原材料短缺的難題。圖／中新社

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據國際能源總署（IEA）一份報告指出，電動車、風力渦輪機、太陽能板等產品製造商將面臨關鍵礦物及原材料短缺的難題，需加大對諸如回收與新開礦等相關投資。

華爾街日報指出，IEA的分析顯示雖然2023年市場壓力有所放緩，讓銅、鋰、鈷和鎳等金屬價格大跌，但長期投資以免日後供不應求仍至關重要。前述這些礦物在許多攸關綠能轉型至鉅的科技都用得上。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「安全、可持續地獲取關鍵礦物，對順利推廣可負擔的清潔能源轉型至關重要。世界對太陽能板、電動車和電池等技術的需求正快速增長，若無可靠且不虞匱乏的關鍵礦物供應，我們就無法滿足綠能轉型。」

報告內的分析顯示，目前世界對鋰的預計供應量，僅能達2035年全球需求的50%；銅的預計供應量也只達屆時需求的三分之二。

報告指加強相關資源回收、創新技術及獎勵行為改變對於紓緩潛在供應壓力至關重要，同時2040年底前還需約8000億美元的礦業投資，以確保所需的金屬和原材料無虞。

報告稱「如不加大回收和再利用，採礦的資本需求會提高三分之一」。

雖然像鋁這類常見金屬的回收作業已臻完備，但像鋰、鎳等用於電動車與電池這類攸關能源轉型的金屬，或風力渦輪機與電動車所需的稀土等，回收作業離完備還很遠。

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