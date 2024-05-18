可以自由流動出境 陸全國首批數據跨境清單出爐

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據界面新聞報導，大陸首批一般數據跨境清單出爐，包含智能網聯汽車、公募基金、生物醫藥3個領域，涉及智能網聯汽車跨國生產製造、醫藥臨床試驗和研發、基金市場研究信息共享等11個場景，以上這些數據可以自由流動出境。

今年大陸全國兩會，「數據跨境流動」首次寫入政府工作報告。數據跨境流動也受到越來越多關注，相關政策文件正在密集推出。

5月17日，大陸全國首批數據跨境場景化一般數據清單在上海臨港新片區發佈，首批一般數據清單包含智能網聯汽車、公募基金、生物醫藥3個領域，涉及智能網聯汽車跨國生產製造、醫藥臨床試驗和研發、基金市場研究信息共享等11個場景，劃分成64個數據類別600餘個字段。

前不久，上海臨港新片區就發佈根據《臨港新片區數據跨境流動分類分級管理辦法（試行）》，圍繞「一般數據清單」「重要數據目錄」「負面清單」等數據跨境分類分級管理制度。

根據《管理辦法》，跨境數據分為核心數據、重要數據、一般數據3個級別進行分級管理。

其中，一般數據清單是針對企業數據跨境需求最緊迫的場景，在評估論證的基礎上進行歸納，明確無需納入數據出境安全評估的數據形成的。重要數據目錄是經論證明確需要納入數據出境安全評估的數據形成的。核心數據禁止跨境。

臨港新片區管委會數據處處長陸森表示，前期，新片區一直在探索數據跨境流動「場景化」試點，通過專業評估、一事一議的方式，服務企業具體場景業務數據跨境需求。先後對接了「供應鏈可視化」「跨境查」等50餘個業務場景，解決跨國企業全球供應鏈上下游貨物追蹤、跨境交易真實性核驗等實際問題。

而此次一般數據清單的發佈，則力求為企業在數據跨境過程中提供清晰的政策支持和可落地的操作指引，以解決企業在跨境數據傳輸方面長期存在的疑惑和模糊地帶，幫助企業明確界定哪些數據在滿足相關管理要求下就可實現自由流動。

據透露，此次發佈的首批清單中，智能網聯汽車領域包括跨國生產製造、全球研發測試、售後服務、二手車全球貿易4個場景23個數據類別158個數據字段；公募基金領域包括市場研究、內部管理2個場景11個數據類別344個數據字段；在生物醫藥領域，本次數據場景化一般數據清單包括臨床試驗和研發、藥物警戒和醫療器械不良事件監測、醫學問詢、產品投訴、商業合作夥伴管理5個典型場景，30個數據類別148個數據字段。

「上海高度重視智能網聯汽車產業的發展，臨港新片區已形成汽車研發、生產製造、智慧出行等智能網聯產業聚集效應。」臨港新片區管委會高科處四級調研員傅張傑表示，汽車數據跨境流動對跨國企業的研發、生產、售後以及國際貿易具有重要影響，是智能網聯汽車產業發展的關鍵要素。

上汽大眾汽車有限公司CIO尹丹對界面新聞說，本次汽車數據清單共發佈了4大場景，其中上汽大眾在售後服務場景中具有很強的數據跨境流動需求。「汽車數據清單通過場景化的方式，明確了不同場景下哪些數據字段可以出境，解決了企業對於數據出境字段的困惑，為企業在汽車數據跨境流通實操和落地層面提供了清晰合規路徑。」

尹丹解釋說，上海大眾在車輛質保、車輛維修、故障診斷、零配件訂購等方面需要數據出境，售後服務場景中的字段基本上能解決上汽大眾在售後服務場景中訴求，降低企業合規成本，增加數據跨境流通便捷性，提升客戶售後服務滿意度。「希望臨港在汽車發展新領域如自動駕駛、車聯網服務、電池護照等方面能夠有所突破，幫助企業在新技術領域全球協同研發，為客戶提供更優質的產品和服務。」

特斯拉亞太區信息技術負責人說，清單出台能為特斯拉全球業務經營管理、研發測試以及海外市場開拓帶來更多便利。

傅張傑表示，後續臨港新片區將根據智能網聯汽車產業發展的需要，動態更新字段內容，不斷擴充清單場景，提供易落地可管控的數據跨境臨港方案。

在生物醫藥領域，本次數據場景化一般數據清單包括臨床試驗和研發、藥物警戒和醫療器械不良事件監測、醫學問詢、產品投訴、商業合作夥伴管理5個典型場景。

赫力昂中國有限公司中國區數字技術負責人劉冰表示，醫藥行業數據出境相關場景具有很強的公共利益屬性，對國際合作具有極高的依賴性，國際合作離不開數據的正常跨境流動，數據字段級別的場景化一般數據清單既充分考慮了多數醫藥企業的實際需求，又能有效維護數據安全和保障個人隱私。

「希望臨港新片區組建專門工作小組，協助企業落地一般數據清單的備案流程，包括介紹和指導相關的備案流程。」劉冰表示，此外，外資醫藥企業也非常期待將醫療衛生專業人士場景納入下一批清單目錄，從而更好地滿足跨國業務流動的需要並降低企業的合規成本。

陸森表示，特別需要說明的是，此次發佈的一般數據清單主要為瞭解決相關主體對重要數據識別難、數據流動合規性的問題，不在一般數據清單內的數據並不意味著屬於重要數據，後續臨港新片區還將不斷拓展完善一般數據清單內容。

不斷擴大正面清單的路徑，也更便於複製推廣。臨港新片區管委會數據處副處長曹陽表示，自貿區能根據自身產業優勢錯位探索推出各自的正面清單，成熟後全國統籌，就能形成一份覆蓋各行各業的正面清單，最終以其補集作為全國性的負面清單。

陸森補充說，此次發佈的清單試行期為一年，後續將根據相關法律法規要求和市場主體需求，不斷完善和優化數據清單，持續更新迭代已發佈的清單內容。「新片區還將圍繞銀行國際貿易融資保函業務、國際貿易結算信用證業務、再保險業務、航運貿易數字化等場景，陸續發佈涉及更多領域的一般數據清單。」