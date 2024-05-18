芒果成熟、阿勃勒金黃盛開 台南玉井迎接旅遊旺季

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每年5月土芒果成熟時，台南市玉井區望明里綠色隧道可見顆顆飽滿的青色土芒果，區公所18日舉辦採果樂，外地遊客「打芒果」、製作芒果青之餘， 回程經過台84線快速道路，還能欣賞沿途滿開的金黃色阿勃勒，滿載而歸。

玉井區公所和中華醫事科技大學、望明社區發展協會，為推廣玉井農特產、在地自然景觀並帶動社區長者參與力，18日在望明里綠色土檨仔隧道舉辦採果樂，吸引很多家長帶著小朋友來參與，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、市議員周奕齊、中華醫事科技大學校長孫逸民等人都到場關心。

玉井區長顏振羽表示，每年5月至9月各式品種的芒果陸續採收，除了土芒果外，還有愛文、金煌、凱特、玉文、黑香、西施等數十種芒果，此次土芒果採果樂活動也宣告玉井芒果季正式開啟。

顏振羽說，遊客來玉井，可以到青果集貨場選購芒果，或至芒果冰一條街吃冰，也可至噍吧哖事件紀念園區、淺山故事館、虎頭山余清芳紀碑、白色教堂等景區參觀，回程再攜帶芒果乾當伴手禮送給親友分享。

正值阿勃勒季節，台84線大內走馬瀨隧道與頭社交流道之間的路段，沿線700多株阿勃勒已盛開，許多人開車經過都會被這條金黃金色花海吸引，非常有療癒感；而提到阿勃勒，在地人也推薦到噍吧哖事件紀念園區，園區旁有塊草皮種植約10棵阿勃勒，當地青農6月29、30日將在此處舉辦市集活動，讓遊客邊賞花邊逛市集。