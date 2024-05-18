繼越南後生產重鎮 印尼利多何在？台商這樣說

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【時報記者葉時安台北報導】新南向政策為我國對外經貿策略重要的一環，近年更受到中美貿易戰、增加兩岸以外生產基地來避免風險，東南亞各國活用廉價勞動力與關稅優惠，逐步提高當地製造供應比重，除了越南是這幾年貿易轉移的最大贏家，泰國、雙印也不容小覷，隆昌集團更預估今年下半年印尼將取代大陸晉升為營業額第二大地區，僅此於越南，而製造業者出走大陸，而印尼成為廠商重要選項之一是為何？

隆昌集團(LONG JOHN GROUP)於1983年成立於台灣，隨後依序在大陸、越南(2007年)、美國(2008年)設據點，集團著力紡織業、製鞋業，大環境變數多，跟隨供應商腳步遷移，印尼於2011年設立辦公室，在2016年擴大經營設廠，2019年印尼廠接到第一張訂單，疫情前後仍逐年擴大規模。隆昌認為，對印尼投資三大優勢，為保稅區、增加出口地區國家據點、加速本地交付。

印尼雅加達大樓林立，首都有大都會格局，資金湧入，交通通勤鐵路、BRT，亦有2019年3月初車的地鐵，更有去年10月正式營運的高鐵，其為東南亞首條高鐵，也是一帶一路旗艦項目第一條高鐵，連接印尼第四大城萬隆，其高鐵時速略高於台灣，今年初也規畫在中國大陸與印尼資方共同合議下，將延伸六倍長度到印尼第二大城泗水，達到貫通東西爪哇島基建之目的，基礎建設有助產業移轉。

印尼基礎建設外，印尼八成以上人口為穆斯林，印尼人友善熱情善良，人口紅利持續成長，人力充足，無種性制度牽絆，勞動成本薪資合理調整、公會保障勞工，加上在地同業進入門檻高。而印尼政府也力推政府行政效率，不過中央地方實施落差仍待磨合。

隆昌供應鏈多樣化考量，布局跟隨品牌商遷移，達到降低營運風險，提高業務競爭力的目的。目前營業額以越南占近半，隨後為大陸、印尼，隆昌認為，品牌商持續離開大陸，越南最大，印尼持續壯大，印度與大陸關係漸行漸遠，同樣也是台商的機會之一， 隆昌雙印計畫也持續擴大雙區成長，均培養非陸供應。印尼製造導入AI等智慧製造占比仍低，後續提高效率空間也大。

針對近期紡織製鞋景氣，隆昌也提到，品牌庫存過高問題，仍待訂單去化才會有機會，目前預估下半年還是持續消化中，明年訂單便有機會成長。至於上市計畫，隆昌一直都有計畫，但時程尚未明朗，但必為台灣IPO。

ESG議題抬頭，歐美品牌商要求供應鏈下，印尼政府對碳交易、碳費同樣積極，印尼台商對ESG亦不落人後，印尼也是火山眾多，未發現的地理資源豐富可期。而隆昌今年六月開始也導入環保材質，後續朝太陽能、增加回收水之應用，目標2050年達到零排碳。

隆昌集團旗下金色百林莊園，以結合在地咖啡特產與風土文化，創造融合經濟與生態共存的高附加價值ESG休閒品牌。咖啡樹種植在海拔1511-2313公尺，雲霧繚繞日夜溫差大(8度-28度)，印尼海拔夠高，其莊園四周被7000多公頃的茶園給包圍，莊園咖啡也有機裁種不噴灑任何化學農藥，咖啡櫻桃因海拔高所以果實小硬度高香甜，為理想的栽種環境。莊園咖啡享譽國際，後續更擴大溫泉渡假村計畫，可謂從傳統紡織轉型至休閒品牌，可借鏡台商未來與印尼合作布局的商機開發與商轉模式。

金色百林莊園同是全球知名的頂級麝香貓咖啡生產基地，莊園有設復育繁殖場，更有全印尼只有兩張之一的技師照料證照，照顧麝香貓必須經過專業訓練，維護珍稀麝香貓的健康，每年亦野放麝香貓維持麝香貓生態平衡，即不僅產品享譽國際，更獲聯合國開發計畫署(UNDP)等單位表揚其在環境保護和改善農民生活上的卓越貢獻，莊園咖啡也在60周年亞非會議國用宴品。