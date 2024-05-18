大隻雞慢啼是迷思 嘉縣複合式篩檢首增兒童發展評估

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嘉義縣衛生局18日舉辦新港場複合式健康篩檢，吸引上千名鄉親踴躍參與，動員超過400名醫護團隊及志工到場為民眾服務，而新港場也首度新增兒童發展篩檢服務關卡，雖然今天沒有孩童到場接受篩檢、評估，衛生局仍積極宣傳，傳達盡早發現、盡早治療觀念。

依據衛生福利部「發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況」，2023年疑似發展遲緩兒童的通報數，增加至3萬4781人，較10年前成長8成，顯示兒童發展評估需求逐年增加，國民健康署於今年7月1日起，針對未滿7歲兒童，新增6次兒童發展篩檢服務，嘉縣衛生局表示，原本各鄉鎮衛生所配合預防針注射就有分階段和年齡的兒童預防保健，現又新增6次，盼能提升兒童健康。

配合國健署政策，嘉縣衛生局也在社區複合式篩檢新增兒童發展篩檢服務關卡，今年第一場兒童篩檢在阿里山，由於山區交通相對不便，確實有家長帶孩子到場進行篩檢、發展評估，今雖然沒有孩童到場受篩，衛生局仍透過衛教，讓家長，尤其是隔代教養的家庭建立觀念。

衛生局長趙紋華表示，嬰幼兒大腦發展的黃金高峰期約落在0至3歲，此時神經系統可塑性大，家長勿輕忽了孩子發展狀況，應按時接受兒童發展篩檢。

嘉義縣長翁章梁說，照護縣民的健康，是我們一直努力的目標，除長輩要注意健康定期篩檢外，兒童是我們國家未來的主人翁，為提升兒童篩檢涵蓋率，今天特別在社區複合式篩檢項目，增加兒童發展篩檢服務，提醒家長，孩童7歲前應按時做「兒童預防保健」及「發展篩檢評估」，可以到衛生所、兒科診所及醫院做檢查，把握治療的時機，達到最好的改善成效。

衛生局提醒，若篩檢後，發現疑似發展遲緩徵兆時，將轉介給轄內大林慈濟及嘉義長庚醫院，做進一步專業評估和治療，把握黃金治療期，可改善孩子發展遲緩的現象，兒童發展篩檢，請洽詢各鄉鎮巿衛生所、兒科診所及醫院，歡迎鄉親多加利用。