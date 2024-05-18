台北魚市「安心水產品嘉年華」登場 義賣所得全數捐出

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台北漁產公司第二屆黑鮪魚義賣活動「海派美鮪 魚您相育」安心水產品嘉年華，今(18)日在台北魚市盛大展開，由台北市副市長林奕華與台北漁產公司董事長鄭世維一同揭開序幕；鄭世維則表示，本次義賣所得將全數捐贈予「陽光社會福利基金會」及「財團法人中華民國唐氏症基金會」，期望在推廣水產品及食魚教育的同時，吸引更多民眾共同參與。

林奕華致詞指出，漁產公司從2023年度開始義賣活動，並全款捐贈予公益團體，在這個溫馨的五月更是增添溫暖；且近來社會對於食安議題特別重視，藉由本次活動讓大家了解如何購買到安心認證優質水產品，期望台北魚市可以蓬勃發展。

漁業署副署長陳建佑表示，漁業署積極輔導漁民、漁會及台北漁產公司等各地市場，對冷鏈加工保鮮、生產端、批發市場端的檢驗把關，保障消費者的食品安全。

鄭世維則表示，本次義賣所得將全數捐贈予「陽光社會福利基金會」及「財團法人中華民國唐氏症基金會」，期望在推廣水產品及食魚教育的同時，吸引更多民眾共同參與，「全民吃好魚，一起做愛心」，也是公用事業的重要企業責任。

漁產公司總經理施宜廷表示，本次活動不僅與上引水產合作進行黑鮪魚食材義賣，更串聯優質水產業者及社福團體，共同推廣三章一Ｑ水產品及當令食材，特別感謝台北市產發局及台北市市場處指導及鼓勵，漁產公司積極辦理優質水產品推廣及食魚教育活動，同時提升企業社會責任，配合政府政策不遺餘力。