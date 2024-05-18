拆解比亞迪30萬元電動車 專家曝1關鍵撼動美車企

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【中時新聞網 吳美觀】拜登政府日前宣布對中國電動車等產品加徵關稅，由25%提高到100%。中國電動車到底有多厲害讓老美害怕呢？美專家拆解比亞迪（BYD）低價電動車「海鷗」後，發現其工藝不輸售價高3倍的美國電動車，直言「美國車廠在設計低成本電動車方面落後中國多年」，也敲響美國汽車產業警鐘。

美聯社報導，比亞迪「海鷗」在中國售價1.2萬美元（約台幣38.6萬元），短哩程版本價格不到1萬美元（約台幣32.2萬元），但該車駕駛性能良好，其工藝可與價格高出3倍的美國電動車媲美。

汽車拆解公司「Caresoft Global」總裁沃喬斯基（Terry Woychowski）曾任通用汽車大型皮卡車的總工程師，他表示，美國汽車業在設計低成本電動車方面落後中國多年，此次拆解「海鷗」後，他想知道，為了與中國車企競爭，美國汽車製造商是否能夠做出調整。

沃喬斯基指出，比亞迪以如此低的成本生產性能優異的海鷗並非奇蹟，而是效率的淬鍊。首先比亞迪自己生產許多零組件，包括電動馬達、儀表板和車身等，因全球年銷售300萬輛汽車，以大規模生產來降低成本。

此外，比亞迪採用磷酸鐵鋰電池技術，與目前大多數鋰離子電池相比，儘管電池成本更低，但續航里程較短。

沃喬斯基認為，比亞迪在設計車輛時考慮了成本和效率。例如，海鷗車只有一個擋風玻璃雨刷，省去一個馬達和一個雨刷臂，可以節省重量、成本和安裝人力。

他說，在重量減輕後，讓海鷗使用更小的電池，每次充電都能行駛得更遠。例如，海鷗重量2734 磅（約1240 公斤），比通用汽車製造的電動車雪佛蘭Bolt輕約900磅（408公斤），每次充電可行駛252英哩（約405公里）。

沃喬斯基直言，底特律必需迅速重新學習大量的設計和工藝，以跟進時代步伐，並擺脫一個世紀以來製造汽車的做法。

一名記者在停車場短暫試駕海鷗電車後，發現行駛過程中相當安靜，在處理彎道和顛簸方面做得與高價電動車一樣好，且加速時，不像其他電動車令人頭暈目眩，海鷗很靈活，開進高速公路不會有問題。

沃喬斯基說，比亞迪若要在美國銷售，不得不修改其汽車以滿足美國的安全標準，這些標準比中國更嚴格。

目前比亞迪在拉丁美洲四個國家銷售海鷗電動車，價格約2.1萬美元（約台幣67.6萬），比中國大陸價格高出許多，主要反映運輸成本，還有希望跳脫中國車市激烈競爭，以賺取更高利潤。

報導指出，當前中國低價電動車快速躥起，以從未見過的方式撼動全球汽車產業。「比亞迪」英文字母縮寫是「打造你的夢想」（Build Your Dreams），可能會成為美國汽車產業的惡夢。