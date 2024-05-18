警消人員增深夜津貼 每小時100元估6.9萬人受惠

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內政部長林右昌今天表示，行政院已核定警消人員深夜危勞性勤務津貼支給表，自今6月1日起，零時至6時深夜第一線執行勤務者，支給每小時新台幣100元的實質補貼，預估受惠人數約6.9萬人。

林右昌今天透過新聞稿表示，警察、消防、移民、空勤總隊外勤人員工作性質特殊，24小時不分晝夜輪班執勤，工作時間長且危勞程度高，在深夜動態勤務時，不僅面臨環境視線差、潛在風險大的挑戰，對體力更是一大負擔。

林右昌表示，經過相關機關及地方政府多次討論，行政院已核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，自今年6月1日起，針對0時至6時於駐地外實際執行如巡邏、救災救護、查緝查驗、空中飛行等勤務，規劃每人每小時支給100元的補貼，每年所需經費約10億元，中央部分將由內政部於相關預算項下檢討支應，地方部分如預算內確有不敷，再報由中央協助。

林右昌指出，感謝總統、行政院、人事行政總處、主計總處及立法院諸多立委支持，對內政部外勤同仁執行各項高風險任務辛勞付出的肯定，近年來藉由調整年功俸、危險加給及實施「警察消防海巡移民空勤人員醫療實施方案」等措施照顧同仁。

林右昌表示，這次再加碼核定深夜危勞津貼，相當激勵基層士氣，未來政府會持續充實各項執勤裝備，積極建立更完善的待遇及照護制度，政府做最堅強的後盾，讓第一線執勤同仁安心守護全國人民的生命財產安全。