《數雲端》富邦媒徵才加速發展新事業引擎

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【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)momo投入「智慧物流中心」建置，並加快於全台佈建「衛星倉」及成立自有車隊，今年momo更網狀延伸全台城鎮展開「衛星站」佈點計畫，升級最後一哩路末端配送服務能量，公司亦持續擴大倉儲物流幅員，強力延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、物流管理工業工程、物流倉儲分貨專員以及倉儲物流堆高機手等領域能手，共同升級momo倉儲物流服務力。

momo購物網為提升「多、快、好、省」全方位購物體驗，積極經營多元品類發展，帶給消費者豐富商品選擇；今年momo更強棒出擊打造「mo店+」全新營運模式，加速擴充站上商品多元性；由於穩健電商物流體系為制霸「快商務」的決勝關鍵，momo領先業界投入「智慧物流中心」建置，並加快步伐於全台佈建「衛星倉」及成立自有車隊，形成今日獨有的「momo短鏈物流網絡」；今年momo更網狀延伸全台城鎮展開「衛星站」佈點計畫，升級最後一哩路末端配送服務能量。

為電商產業注入營運與創新驅動力，momo啟動年度最大「2024年徵才計畫」開跑，廣邀菁英夥伴與新世代人才加入，今年momo釋出逾300項職缺，預計招募約500名員工，強力延攬電子商務、數位廣告行銷、倉儲物流、資訊科技四大領域人才。時逢畢業旺季，momo也積極響應政府青年就業計畫、推行產學合作實習計畫，發揮人才培育力推動產業邁向永續。

富邦媒表示，為持續發掘優質的新產品，momo長期延攬電子商務領域的商品開發、品類經營、店家管理人才，以及電子商務行銷能手，共同將優質商品帶進消費者生活中，零售媒體新時代來臨，今年momo加速推動「momo Ads」業務發展，廣告領域菁英亦是momo年度獵才重點，歡迎對廣告業務有興趣，或具備數位媒體廣告經驗的人才加入。

在積極投入全台倉儲基礎建設之際，momo將持續擴大倉儲物流幅員，強力延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、物流管理工業工程、物流倉儲分貨專員以及倉儲物流堆高機手等領域能手，共同升級momo倉儲物流服務力。

momo持續以科技實力提升服務量能，擴大招聘資訊科技人才，包含數據分析師、數據工程師、資安工程師、平台及系統開發軟體工程師等人才，期盼科技數位領域菁英的加入，能為喜愛momo的消費者創建更優質的購物環境。