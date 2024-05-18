彰化3年19人溺水亡 7大危險水域曝 多遇漲潮受困沙洲

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夏天泡在清涼的水中好消暑，但無人管理或設有禁止戲水告示牌的水域隱藏危險，要盡量避免前往。彰化縣近3年就發生36起溺水事件，造成19人死亡，彰化縣消防局羅列貓羅溪、烏溪、濁水溪、八堡圳、伸港什股海域、鹿港彰濱海域，線西肉粽角等7大易發生事故水域，呼籲民眾減少前往。

彰化縣消防局統計近3年水域救援事件，2021年至2023年每年各發生12件，2021年獲救9人，死亡6人，失蹤1人，2022年獲救6人，死亡6人，2023年獲救5人，死亡7人，3年間因溺水奪走19人命、1人失蹤至今未尋獲。救援事件以失足不慎溺水占多數，民眾前往沙洲灘地挖文蛤或岸邊踏浪，因不諳潮汐而造成沙洲受困亦不在少數。

彰化縣消防局指出，彰化縣內較易發生溺水事故或受困地點包括有貓羅溪、烏溪、濁水溪、八堡圳、伸港什股海域、鹿港彰濱海域，線西肉粽角海域等，呼籲民眾減少前往，戲水務必選擇有救生員駐守及具有救生設備之合法地點。

彰化縣消防局在易發生溺水事故水域設有救生圈架，民眾如發現有人溺水時，可善用救生圈等身邊可取得的浮具，以岸上救援為原則，確保溺者與救援者自身安。因應即將到來的水域遊憩旺季，消防局也全面檢視縣內940處救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩，針對易生溺水事故地點執行防溺巡邏，重點水域暑假期間設立警戒站，例假日及學生放學時段加強機動巡邏，以防杜意外發生。

在提升救援能力方面，消防局辦理各項水域救援訓練，並結合海巡、水協等民間救難團體，辦理水域聯合救生演練，加強橫向聯繫及整合救災資源，培養共同救援默契，以提升各項水域安全勤務執行效率。