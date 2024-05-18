《百貨股》居家安全需求湧現 特力集團特力屋營運添動能

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【時報記者張漢綺台北報導】強震催動居家安全需求，特力(2908)集團特力屋防災輔助品銷量明顯提升，「系統家具」諮詢量較去年同期增加，帶動預約單量較去年同期增加超過2成。

403強震讓民眾更重視居家安全，尤其近年台灣房價高漲，不少人購買中古屋或繼承老屋後再進行大幅度整修，而中古屋屋齡高，台灣又位處地震帶，引爆修繕商機，特力屋實體及線上賣場關於減緩家中物品大規模位移的緩衝墊貼、防傾倒固定器以及電視壁掛架等防災輔助品銷量明顯提升，另外，也有不少消費者為避免家中大型家具、櫃體因地震再有嚴重毀損甚至危及居住安全，「系統家具」諮詢量較去年同期增加，順勢帶動預約單量較去年同期增加超過2成。

為提供消費者安全且優質的居家環境，特力屋即日起至6月4日預約系統家具免費到府丈量即贈鍋具鍋蓋收納盒(乙個)，並有多項優惠，為消費者居家安全增添保障。

特力第1季合併營收為90.9億元，年增4.3%，營業淨利為2.2億元，稅前盈餘為1.68億元，歸屬母公司業主淨利為1.27億元，每股盈餘為0.26元；累計前4月合併營收為120.8億元，年增5.59%。

特力表示，貿易事業體待客戶們完成庫存調整，出貨成長動能可望呈現持續且強勁之態勢，零售通路除增加硬裝、軟裝商品線以貼近客戶生活情境，亦持續豐富一條龍的服務內容，搶攻不同市場族群之消費者，刺激零售事業體銷售動能。