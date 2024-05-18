提告建商遭拒絕補貼租金 北華街房傾受災戶揚言到國宴陳情

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台南市北區北華街房傾案爭議愈演愈烈，建商因不滿受災最嚴重的蔡姓女住戶提告，暫拒租金補貼，聲明等官司結果出爐再一併支付，蔡女不滿居住正義受侵害，將發動自救會1人1信，20日晚間赴國宴場地陳情。

北華街有11戶透天厝居民，因建商蓋大樓掏空地基，造成房屋傾斜，403花蓮大地震發生後傾斜加劇，經台南市工務局委託鑑定，4月11日要求住戶連夜撤離，扣除3戶屋主未住的空屋，3戶傾斜不嚴重未搬離，共有5戶14人當晚被安排住進大飯店安置。

時隔1月多，住進飯店的受災戶抱怨生活不方便，紛紛要求搬出，改在外面租屋，目前住在飯店內只剩3戶6人，經過2度開會，建商同意補貼受災戶的租屋費用，惟獨拒絕給付蔡姓女住戶提出的租金補貼。

建商認為，蔡女已向建商提告偽造文書與違反建築術成規罪，所有賠償應等官司確定再給付。

蔡女卻認為，租金補貼是受災戶當下的居住正義問題，與提告刑事案件是兩回事，建商把受災戶移出危樓安置部分變成私人報復手段，用租金補貼來牽制住戶基本的安全移置住宿問題，「這是建商對我的報復與霸凌」。

蔡女表示，自己房子是傾斜、下陷最嚴重的1戶，從撤離至今卻未獲得建商的租金補貼，建商還透過負責安置的地方區公所，向受災戶傳達「撤銷刑事告訴比較好談住宿安置問題」，她準備發動自救會1人1信，20日到國宴會場遞交陳情書給新總統賴清德。