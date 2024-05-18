北市舉辦替代役備役演訓召集 充實救災備援能量

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市政府於5月15日至5月17日，由兵役局替代役中心辦理113年度替代役備役役男第一梯次演訓召集，由副市長林奕華代表市長主持開訓典禮，內政部替代役訓練及管理中心副主任卓煥新蒞臨指導。本次召集260名替代役備役役男，實施EMT-1初級救護繼續教育複訓暨全民國防教育課程，充實替代役備役役男人力資源，儲備救災、非常事變救護備援能量。

林奕華首先對於放下手邊工作前來應訓的役男表達高度的肯定與感謝，並表示，中央將替代役人力納入民防體系整體運作，賦增替代役新的輔助使命的政策，蔣萬安市長非常重視，指示市府團隊務必落實辦理相關訓練任務；同時，也勉勵役男在3天的靜態課程及實作演練都能全神貫注學習，通過召訓後，不僅EMT-1緊急救護證照效期可再延續3年，這項技能也可應用在日常生活發揮自救救人的力量，甚至非常時期更可以為國家安全盡一份心力。

內政部替管中心副主任卓煥新表示，內政部自109年起輔導役男於基礎訓練期間取得初級緊急救護員（EMT-1）證照，今天這場訓練就是為了延續役男證照效期，同時複習緊急救護之技能，讓役男能學以致用，同時也感謝台北市政府所有役政夥伴辦理演訓召集的用心及付出。

在這次召集訓練期間，對於召訓所學之知識及技能役男均感受用，其中北投區陳姓役男也表示，回憶起於內湖區公所服勤時，曾目睹洽公民眾突然失去意識倒地不起，立刻上前進行心肺復甦術（CPR）並配合自動體外心臟去顫器（AED）操作，直至救護人員抵達接手，後續得知民眾因搶救得宜，恢復健康！內心激動不已，憑藉著自己的雙手，成功拯救了一條寶貴的性命；當拿到召集令的當下，往日的回憶湧上心頭，充滿期待地等待應召，並表示救護的專業知能不僅能保護家人親友，也能藉此為國家盡一己之力，貢獻服務社會。

兵役局李治安局長進一步表示，本次召訓260名市籍替代役備役役男，同時也安排120名現役役男共同參與，除了講授全民防衛教育的課程外，也實施大量傷患處理、徒手搬運、基本包紮、控制出血及特殊傷口處理等實作演練，來提升役男全民國防概念、災害搶救及醫療救護的技能，期許役男們能將課程所學加以活用，增添安定區里的備援能量，共同守護家園，成為國家不可或缺的救護力量。