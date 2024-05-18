台中水情APP直接引用中央數據 「太專業」民眾看不懂盼改善

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為加強水災預警，讓民眾了解目前台中市的水情狀況，台中市政府水利局推出「台中水情APP」，但市議員李文傑說，APP內有許多專業數字，讓民眾看了霧煞煞，要求應轉化為民眾看得懂得文字，提升APP便利性。水利局長范世億表示，APP內有部分資訊是引用自中央，將檢討是否調整更民眾淺顯易懂。

為了加強水災預警，台中市水利局建置72處水位監測站，同步監測全市44調區域排水水位，相關資訊並同步在「台中水情APP」中呈現，此APP同時提供台中即時雨量、水位警戒、土石流警戒及道路封閉、重要防災訊息等，讓民眾能及早得到各項訊息並達到防災、避災作為。

李文傑指出，包括大甲區的育英路、大智路、興安路等，水利局近年來在海線地區施作許多雨水下水道，可解決當地淹水問題，相關訊息應都會出現在水利局推出的「台中水情APP」，但有許多民眾向他反映，APP中的訊息很多是用「DF023」或「DF024」等專業數字呈現，一般民眾根本看不懂，最後只能透過燈號勉強了解訊息。

李文傑說，在APP中也提供避難場所查詢的功能，但查詢結果只會得到一個地址，水利局應結合GPS系統，讓民眾更快掌握避難場所的確切位置，在緊急時達到避難效果。此外。近來汛期將近，要求水力局加強下水道清疏工作，並使用「地下道檢測機器人」查看排水情況，確實達到防災效果。

范世億指出，民眾剛開始使用APP可能會有不太順手的狀況，「台中水情APP」裡面的資訊，有部分是引用中央的資料，將檢討是否能讓台中水情APP使用更便利，也更淺顯易懂。