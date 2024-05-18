彰化海牛文化節登場 認識芳苑鄉獨特「牛車採蚵」

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彰化縣2024國際海牛文化節今日在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦，潮間帶牛車生態體驗、海牛無形文化展、海牛著色寫生比賽、海牛賓果連線play及熱鬧的市集，吸引許多親子前來參加，認識芳苑特有的漁村文化，體驗、探索芳苑之美。芳苑海牛目前僅剩12隻，彰化縣政府希望藉由活動能傳承保存這項獨一無二的文化。

芳苑潮間帶以養殖珍珠蚵聞名，也造就全國獨特的「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化，全盛時期有高達300多隻海牛，在2020年正式登錄成彰化縣第1個「傳統知識與實踐」的無形文化資產，目前僅剩12隻。

彰化縣長王惠美表示，隨著機器取代海牛採蚵、運蚵，牛車採蚵正面臨消失的危機，縣府舉辦「國際海牛文化節」，希望能讓大家更了解潮間帶的生態，將海牛採蚵文化推向國際。

在最新的旅遊大數據中，彰化縣內旅遊人數，每年到訪芳苑有690多萬人次，可見其魅力；芳苑除了海牛採蚵之外，附近還有王功漁港、紅樹林海空步道，一年一度的王功漁火節，將在暑假7月13、14日辦理，王惠美也邀請大家一起來共襄盛舉。

芳苑鄉長林保玲表示，縣府連續多年來到芳苑普天宮，舉辦國際海牛文化節，成功吸引人潮，許多民眾專程為了參加海牛節來住一晚再來參加活動，感謝第四河川分署協助將20公里海岸線整治得美輪美奐，有大家的參與讓芳苑的美好被看見。

彰化區漁會總幹事陳威谷表示，看過牛在耕田，但是很少看見海牛及漁民、蚵農，在潮間帶進行採蚵漁法，飼養海牛的鄉親非常不簡單，感謝有您們在，讓芳苑海牛文化可以持續傳承下去。彰化區漁會在即將到來的王功漁火節煙，也會全力來贊助加碼煙火，讓大家留下美好的回憶。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，海牛節活動吸引很多人潮參加，尤其現場小朋友更開心，因為可以接觸海牛，是非常不一樣的體驗，海牛節非常有意義，現場也有展售在地農特產品，歡迎大家多加支持。