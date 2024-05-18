會考數學科前12題可拿基本分 碳排、癌症存活率時事入題

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今年國中教育會考數學科考了碳排放及不同癌症存活率的問題，考生要有將生活情境或數學情境轉化的能力，才能夠解答。國中老師說，數學科共27題，前12題都是基本題，考生可得基本分，但整份試題具鑑別度、難易適中。

今年數學科有25題選擇題及2題非選擇題，共27題。其中，「數與量」單元有7題、「代數與函數」單元有8題、「幾何」單元有10題、「資料與不確定性」單元有2題。

台北市北投國中老師林柏嘉說，今年數學科的前12題以單一數學知識概念為主，需要的計算量低，多數學生一看就可知如何切入解題，從第11題開始出現生活情境題，這個難易度與順序安排，有助於學生降低答題時的焦慮感。

林柏嘉表示，20題之後是較具挑戰性的題目，其中20至23題是幾何題，對考生來說比較不容易作答。這些比較難的題目，學生需要清楚、深入的理解數學概念，方能作答。

桃園市平鎮國中老師劉建成說，今年數學科題目取材生活化，例如第5題考聖誕樹便利貼問題、第13題考螢幕解度問題、第14題考碳排放及第16題考全球氣溫趨勢，兼具生活化與多樣性。

劉建成以第14題碳排放問題為例，一個人計算搭飛機將產生800公斤碳排放，為了降低搭機的罪惡感，他上班時從原本自行開車改為搭公車，而開車每公里產生0.17公斤的碳排放、搭公車每公里產生0.04公斤的碳排放，問他要花費多久的時間才可以減少800公斤以上的碳排放？這一題考不等式的觀念。

今年數學科也考圖表題，學生需要有看懂圖表的能力。劉建成說，第9題考不同癌症存活率的問題，有4種癌症，列出1、2、3、4期患者3年後的存活率，要學生從這樣的大圖表的資料中回答一些問題。

此外，今年數學科有兩題非選擇題，以第1題為例，第1小題讓學生比較每日應攝取水果與蛋白質份量的大小關係，第2小題則針對若要將健康飲食餐盤設計成長寬為16公分、10公分的矩行，其中兩個莒形區塊邊長數字的可能性探討。這一題不難作答。