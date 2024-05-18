桃園五酒桶山發展快速 周邊串聯自行車路網盼列風景區

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桃園市蘆竹區五酒桶山景觀優美、生態資源豐富，由於地理環境良好及交通便利，現階段周邊已經串連多條自行車網絡，假日人流大，桃園市議員錢龍盼能將五酒桶山列為風景管理處管轄的風景區，並由桃園市觀旅局統籌及提供資源，發展蘆竹的山海觀光，觀旅局則說，要發展成風景區仍有程序要走，但會與各局處及區公所管理五酒桶山區域，讓民眾的休閒空間更舒適。

錢龍提到，五酒桶山步道全程約4公里，由五條路線串聯，海拔高度落差約80公尺，五酒桶山名由來，據說是明鄭時期，遷居於此的蔡光省先生與其五子，極愛飲酒且酒量極好，一次豪飲一桶酒，當地因此稱作五酒桶山。另一說法則是村民都牽牛隻都來此飲水，而有「牛水桶山」之名，日後取諧音轉為五酒桶山。

錢龍也說，每逢假日，長興路上的南天宮總是擠滿了人潮，除了來參拜的信眾，還有不少登山客，由南天宮停車場登山口進入南崁山步道，有170階的寬闊石階，山頂設有三等三角點，絕佳視野將台灣海峽、國際機場盡收眼底，由此另分出六福步道，是較為隱密且較有起伏的土石路徑，與原石階路一樣，都可通往五酒桶山。

錢龍表示，五酒桶山是蘆竹地區重要的觀光場域，不少人在平、假日都會到五酒桶山健行，未來山下的發展也相當熱鬧，串連現在的水綠工程計畫及自行車步道，再加上附近也有許多觀光場景，因此山下的休閒遊憩發展速度會滿快速的，希望桃園市府單位能共重視五酒桶山的發展，並將其申請為風景區。

觀光局長周柏吟表示，風景區申請須交由中央判定，會依照該區的自然資源及人文資源，需達到一定條件才可成立風景局，若是市級的風景區也需要經過局處的判定，雖然無成立風景區，但該局處也會定期進行維護。周柏吟說，五酒桶山目前的交通狀態是最需調整的，因回彎道路狹窄，導致交通時有堵塞情形，未來局處也會針對五酒桶山進行規畫及跨局處維護。