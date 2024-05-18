《科技》電信業投資內容IP 遠傳、台灣大各領風騷

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【時報記者王逸芯台北報導】電信業持續投入IP影視內容，近期捷報頻傳，台灣大(3045)MyVideo共同出品作品在最新公布的台北電影獎共入圍13項提名。遠傳(4904)則有子公司米神國際投資的《青春18×2 通往有你的旅程》創造出7400萬票房佳績，成為今年今年的國片票房冠軍，更在日本創下台灣電影首例。

2024第26屆台北電影獎公布入圍名單，台灣大(3045)MyVideo共同出品作品表現亮眼，4部電影《八戒、決戰未來》、《愛的噩夢》、《車頂上的玄天上帝》、《少男少女》共囊括13項提名，包含最佳男女主角、最佳男女配角、最佳新演員、最佳動畫等獎項。台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，台灣在內容創作方面具備巨大潛力，台灣大MyVideo率電信業之先，自2018年起支持台灣影視內容，至今投資超過45部作品，在經營平台內容與深耕產業的努力下，不僅獲得觀眾支持及獎項肯定，也帶動更多產業投入，更有多個項目受到國內外矚目。未來台灣大將持續擴大支持台灣原創內容，並致力整合影視上下游、拓展影視IP延展性，結合集團資源，有效運用數位通路，讓台灣軟實力躍上國際發光發熱。

遠傳進軍影視娛樂有成，以子公司米神國際投資的《青春18×2 通往有你的旅程》傳出7400萬票房佳績，成為今年今年的國片票房冠軍，更在日本創下台灣電影首例，於日本電影網站「Movie Walker」的期待度和預售票榜上拿下雙料冠軍，5月初在日本280家戲院同步上映後，獲得日本新片票房冠軍。

另外，米神國際先前所投資的作品，由藍正龍所導演的電影《成功補習班》，今年1月的加拿大多倫多台灣影展中首映，並入圍東京影展「世界焦點」單元、香港亞洲電影節「影迷別注」單元等多個國際電影節，在國際電影盛會上展現魅力，雙雙展現遠傳在內容投資方面的精準目光，以及把台灣IP及好內容推向國際。