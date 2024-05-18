《半導體》Computex倒數 鈺創旗下帝闊秀多模態AI隱私增強監控

【時報記者王逸芯台北報導】鈺創(5351)旗下帝闊智慧(DeCloak Intelligences)迎接即將到來的Computex 2024，帝闊智慧將展示多模態AI隱私增強監控系統，它使人們不需要在安全便利與使用者隱私之間做取捨，其專利技術針對監視系統來提供保護隱私的解決方案，讓無所不在的監視器不再成為洩漏人臉或身體資訊的隱憂。

現今社會監控系統已成為確保公共安全的必備設施，保護公眾安全的同時是否能兼顧隱私安全也是大家討論的熱門話題。帝闊智慧科技研發的DeCloakVision多模態AI隱私增強監控系統透過對監控系統中的身體遮罩和臉部資訊進行混淆處理，實現了在不儲存人臉資訊的情況下識別身份。這項特性可以避免敏感的個人臉部照片被上傳到雲端儲存或濫用的情況，從而完全杜絕了隱私洩露的可能性。帝闊智慧科技的專利隱私增強技術已廣泛應用在多許產業上，今年已成功打入智慧零售、智慧醫療及智慧車載系統領域等。

帝闊智慧科技也與台灣醫療院所合作，在不侵犯隱私的情況下透過監視器觀察病患的狀態，前端螢幕上呈現的影像與後端伺服器中所儲存的影像資料，都是經過去識別化處理後進行辨識身分，可以追蹤特定人員，預防失智患者走失。另外也可以分析患者跌倒、呼救等動作，及時發出警告給醫護人員，為醫療院所提供更方便及時的照護，這些影像都經過專利技術去識別化，保障個人隱私。

帝闊智慧表示，DeCloakVision多模態AI隱私增強監控系統的設計可以在雲端和邊緣運算平台上運行，具有高度準確率和快速反應能力，確保了人臉辨識服務的效率和準確性，使用者可以得到快速、準確的辨識結果，提升了使用者體驗。此系統採用了分散式人工智慧模型，利用隱私強化技術，實現了安全匿名的追蹤，而不會危及個人身份或公共隱私，將為公共資訊安全提供更完善的保護。