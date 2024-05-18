《科技》國人最愛前5大影音平台 YouTube霸榜、Netflix緊追

【時報記者王逸芯台北報導】資策會產業情報研究所(MIC)發布臺灣影音觀看行為調查，93%網友有觀看影音的習慣，用戶青睞得前五大國際平台依序為YouTube、Netflix、Disney+、LINE TV以及愛奇藝

調查顯示，國人觀看串流影音(49%)的偏好度已超越非串流影音(44%)，產業分析師洪齊亞指出，45歲為關鍵分水嶺，對串流影音的偏好隨年齡增加而遞減，18-25歲有高達66%偏好串流，預期隨著世代推移，未來3年內國人對於串流影音的偏好度將有機會過半。觀測選擇串流影音的原因，網路習慣為主因，反映出對行動上網依賴性已改變國人的影音觀看習慣，而可隨時隨地觀看的體驗成效，以及無需超額花費的價格、多元內容等都是驅動用戶朝串流影音轉移的關鍵，有64%串流影音用戶表示，在近5年內增加對串流影音的使用。

資策會MIC進一步針對選擇串流影音的用戶，調查其平台偏好與訂閱行為。用戶對於國際平台偏好度前五名依序為YouTube(73%)、Netflix(52%)、Disney+(28%)、LINE TV(23%)以及愛奇藝(19%)，針對「訂閱國際平台」的用戶，前三大訂閱平台依序為Netflix(63%)、YouTube(41%)、Disney+(38%)。此外，用戶對於國內平台偏好前五名，依序為巴哈姆特動畫瘋(32%)、中華電(2412)Hami Video(27%)、遠傳(4904)friDay影音(18%)、愛爾達ELTA TV(17%)與公視+(17%)，針對「訂閱國內平台」的用戶，前三大訂閱平台分別為中華電Hami Video(31%)、巴哈姆特動畫瘋(20%)以及遠傳friDay影音(19%)。

分析用戶願意付費的關鍵，資策會MIC表示，半數是因為「訂價合理可接受」，另外，為了「去除廣告」或觀看「更高畫質」、「獨家授權」也各有３成以上比例。比較不同年齡層的付費動機，36-45歲對價格最敏感、26-35歲最在意去除廣告，而18-25歲最在意高畫質、獨家授權與正版內容。調查顯示，串流訂閱戶每月平均花費274元訂閱，其中約6成每月花費300元以下、25%每月花費300-500元，而每月花費500元以上的訂閱大戶占14%，其中以26-35歲比例最高，約2成。進一步分析付款模式，「月訂閱、自動續訂」(27%)與「年訂閱、手動續訂」(26%)為最大宗，另有2成用戶選擇「月訂閱、手動續訂」。調查未訂閱用戶的原因，近7成認為現有免費內容已足夠，約4成表示更習慣使用免費平台，另有3成以上可接受免費影音的畫質，或不介意觀看廣告。