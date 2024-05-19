520信賴行情啟動？ 專家看台股再創高有機會

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美股17日漲跌互見，道瓊指數攻上40,000點，科技股則走弱，台積電ADR更下跌0.36%，專家表示，短線上台積電可能會經歷漲多回檔的賣壓。而由於5月面臨繳稅季，需注意市場資金限縮的疑慮，以及指數震盪的風險。然而520行情啟動，下周有望上演慶祝行情，台股仍有高點可期。美股17日漲跌互見，道瓊指數攻上40000點 ，科技股則走弱，台積電ADR更下跌0.36%。不過專家認為，由於520行情啟動，對於下周台股的影響未必明顯。

資深分析師 呂漢威:「如果因為台積電ADR下跌，下禮拜現股也出現這樣的狀況，當然對指數會有點壓抑，不過畢竟不是很大的崩盤重挫，或是傳出很大的利空，短線我們還是認為這是漲多之後獲利調節的賣壓。520行情拉台積電是最快的，有可能還是會有慶祝的一日行情。」

根據過往經驗，520前後都會有一波漲勢，台股還有高點可期，不過需要注意資金限縮的疑慮，520後指數預計會在19,000點至21,000點區間震盪。

資深分析師 呂漢威:「禮拜四、五雖然台股上漲，外資的期貨空單還是有增加，可能是因為520過後面臨繳稅的情況。以過去五年的520來看，指數雖然表現好，但也會有一點悶悶的，因為資金上面可能會有一點限縮。」

股市處於高檔，專家建議投資人挑選族群中基本面、籌碼面 、技術面表現良好的標的。預計內需族群百貨股、觀光股將有一波漲勢，而下半年大家最為關注的AI及半導體產業族群，如聯發科、聯電，以及近期強勢的航運股陽明，都是可以關注的強勁標的。（記者姚俐安、張皓普／台北採訪報導）