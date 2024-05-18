《國際政治》賴清德520要說什麼 美方已掌控？

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】將於20日開始第一個台灣總統任期的賴清德，面臨著各種尚未解決的問題。知情人士透露，美國就賴清德就職演說非常關心，除了溝通部分方針外，雙邊也頻頻進行大範圍的交流。

英國媒體BBC指出，從1996年台灣開始可以自由且直接選出新任總統以來，每一位台灣領導人在就任時，都會釋出對中國大陸不同的訊息。北京政府宣稱自己擁有台灣這個島，並威脅在必要時會以武力拿下台灣。

在台海地緣政治緊張情勢加劇下，賴清德一方面要維持台灣的安全性，另方面又要保障台灣的獨立性，如何精準拿捏平衡點，要比之前幾任總統來得更加不容易。

幾位賴清德所屬的民進黨人士指出，美國很希望賴清德，能夠維持蔡英文對中國大陸的政策路線。BBC認為，蔡英文因為會小心處理經常動盪不安的台海關係，而贏得國際多數的支持。

有名美國官員透露，美國在台協會一直就賴清德的520就職演說，跟台灣官員有所接觸，並強調美國在海峽兩岸問題上，自己的長期政策。在賴清德接下來的四年任期中，不想看到兩岸有大幅度改變，也就是維持現狀

BBC指出，賴清德再三向美國保證的方式，是許下一個堅決強化台灣防禦的承諾，像是增加軍事支出、改造軍力結構，以及專注節省成本在機動武器系統還有更強大的民防上。

BBC表示，賴清德強烈意識到要解決迫切的經濟問題，尤其是年輕人方面。賴清德打算把今年國防預算金額，從占GDP的2.5%提升至3%，但賴清德團隊說，賴清德上任的首要任務是先改革台灣。

過去幾十年以來，台灣經濟發展政策是比較偏頗在高科技產業上，其它產業在國際上的發展成就較不如高科技業。因此，造成社會貧富更加不平等，導致有68%台灣人是領不到平均收入的薪水。

據悉，賴清德的政策包括改革經費不足的國民健康保險、擴大兒童照護以及老年人長期照顧補助。除了社會支出外，賴清德也希望藉由經濟政策激勵部分產業，進而創造更多服務業的就業機會，以及刺激國內消費。

賴清德找了許多民間企業的高階主管來組閣，跟前任蔡英文偏好理論派的學者不同。不過，在對中國大陸的政策、國家安全以及國防等部分較為敏感部門，即將上任的賴清德幾乎把蔡英文的人馬原封不動地保留。

民進黨官員希望這種人事延續性能帶來安定，另外，賴清德也打算按照蔡英文的做法，在就任演說中表達願意跟中國大陸對話，對北京政府釋出善意。還有，賴清德應該也會說，台灣的未來必須依據台灣人民的意願來決定。

不過，賴清德的政治性格似乎要比蔡英文來得強硬，是外界擔心未來是否一不小心，就會跟中國大陸擦槍走火。例如，2014年訪問上海時，賴清德對大陸學者表示，台獨不是民進黨的思想，而是台灣人民長期以來的願望。還有在2017年，時任行政院長的賴清德，曾大剌剌說過自己是務實的台獨工作者。